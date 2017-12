Peteraj: Peklo i raj popu

Nie je veľa pesničiek, ktorých texty si ľudia pamätajú takmer doslovne. Kamil Peteraj ich napísal mnoho a aj dnes, keď oslavuje 70 rokov, vie, ktorú komu nadiktoval do telefónu a ktorú priniesol do štúdia ešte mokrú

17. sep 2015 o 22:06 Zuzana Uličianska

KAMIL PETERAJ (1945) Vyštudoval konzervatórium, odbor husle, neskôr, v rokoch 1965 - 1970, dramaturgiu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Do roku 1980 bol dramaturgom spevohry Novej scény v Bratislave, neskôr pôsobil na voľnej nohe. Po Nežnej revolú(Zdroj: JOZEF JAKUBČO)

V pohľade má stále niečo z pekne učesaného dieťaťa v krátkych nohaviciach, ktoré pôsobí ako ilustrácia dobrej výchovy maďarskej mamičky a otca z liptovskej staviteľskej rodiny. Stačí si primyslieť čierne fúzy i dlhšie vlasy a nemáme Kamila Peteraja, ktorý v týchto dňoch oslavuje sedemdesiatku, ale Peteraja, ktorý si v osemdesiatych rokoch preberal ocenenia z Bratislavskej lýry.

Nikdy nepatril do „majetku snobov“, ako sa vyjadril o niektorých zmýtizovaných kultúrnych ikonách. Jeho texty sa však nedajú len tak odpísať ako popový mainstream, na to sú priveľmi kultivované. Ich autor vie narábať s poetickými obrazmi, ale aj s rytmom. „Umenie v ume nie je, ale vďaka umu v srdci zreje,“ tvrdí v jednom zo svojich aforizmov. Práve on Ursinymu navrhol, aby sa dal dokopy s básnikom Ivanom Štrpkom. V tom čase mal totiž sám priveľa roboty pre Modus, Vargu i Hammela.

Stále živé pesničky

Ako rád opakuje, sú autori, ktorí prežijú svoje pesničky a zas pesničky, ktoré prežijú svojich autorov. Mnohé jeho texty patria do druhej skupiny. Medulienka, Balada o poľných vtákoch, Vyznanie, Pocta Majakovskému, Dievčatá, V slepých uličkách, Ateliér duše, Čo bolí, to prebolí, Koloseum, Atlantída, Úsmev... To sú piesne, ktorých texty si ľudia pamätajú takmer doslovne.