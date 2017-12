Začala s Oliviou Newton-John, teraz spieva Joy Division

Na Slovensku už nórska speváčka Susanna bola, teraz však uzatvorí festival Konvergencie, kórejský dirigent navštívi kaštieľ v Dolnej Krupej.

19. sep 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, ea, mog

Susanna + Ospalý pohyb

KONCERT Nedeľa / Ateliér Babylon, Bratislava 20.00

„Hlas je mojím hudobným nástrojom – tým, ktorým sa dokážem najlepšie vyjadriť a ktorý je mi najbližší,“ hovorí nórska speváčka Susanna Wallumrød v rozhovore pre portál Identity Theory.

Umelkyňa z Osla vydala už desať albumov so skupinou The Magical Orchestra a americký magazín Allmusic považuje jej nahrávku Wild Dog za dôkaz, že ide o speváčku medzinárodného formátu.

Umenie pre ňu bolo dôležité už od detstva, počúvala vtedy albumy popových hviezd Olivie Newtonovej-Johnovej, Whitney Houstonovej či Dolly Partonovej. Štýlom hudby sa im však neskôr vzdialila. Hypnoticky jemným hlasom a tichými, príjemnými melódiami pretvára známe hity ako Hallelujah, Jolene či Love Will Tear Us Apart do vlastných zasnených piesní.

Práve cover verziou balady od Joy Division sa zviditeľnila, keď sa objavila v seriáloch Klinika Grace a Skins. V Škandinávii je dokonca taká populárna, že tento rok mohla na dvoch vinylových platniach vydať rozsiahly výberový album Best of Susanna.

Na Slovensku už bola, pred dvoma rokmi spievala piesne od AC/DC a Leonarda Cohena v Dóme svätého Martina. Aj vtedy ju pozval festival Konvergencie, v nedeľu ho bude uzatvárať.

Susannu na pódiu doplní ešte kapela Ospalý pohyb, ktorá sa zo spánku rozhýbala po šestnástich rokoch. Hrá hudbu, ktorú jej vedúci predstaviteľ a skladateľ Martin Burlas označil za pomalú, neveľmi optimistickú. Vrátili sa vraj preto, že pocit v spoločnosti je rovnako beznádejný, ako kedysi v osemdesiatych rokoch.

V minulosti v skupine pôsobila aj speváčka Živých kvetov Lucia Piussi, dnes ju tvorí pianista Peter Zagar či moderátorská dvojica Baláž a Hubinák z Rádia_FM. Na májovom koncerte v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu predviedli zahĺbenú, temnú atmosféru s nádychom recesie – čím by mohli dobre ladiť k nórskej Susanne.

Euroázijský festival uvádza Mucha Quartet Koncert Sobota/ Kaštieľ Dolná Krupá 18.30 Keď sa povie Visegrád, určite si nikto nepredstaví Južnú Kóreu. A predsa majú čosi spoločné. Ekonomické vzťahy krajín sú pomerne rozvinuté, prišiel čas ošetriť aj kultúrnu spoluprácu. Začiatkom septembra sa v Soule stretli hudobníci z krajín Visegrádskej štvorky a pred plnou päťstomiestnou sálou zahrali známu klasiku zo svojho repertoáru. Koncert moderoval kórejský dirigent Nanse Gum. So vzácnym zmyslom pre vtip zaujal v hľadisku množstvo mladých aj starších, pričom ich nenápadne upozornil na potrebné detaily pri počúvaní hudby. Nanse Gum je tento víkend na Slovensku, kde ako na revanš práve prebieha Euroázijský hudobný festival. Už včera sympatický pán dirigent oddirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na čele so sólistom, maďarským violončelistom Ádámom Javorkaim. Dnes program festivalu pokračuje vystúpením slovenského sláčikového kvarteta Mucha Quartet, ktoré nedávno tiež vystúpilo v Soule. V kaštieli v Dolnej Krupej zahrá diela Šostakoviča, Haydna a Dvořáka. Mucha Quartet vznikli v roku 2003, keď boli jeho členovia ešte študentmi bratislavského konzervatória. Ich prvým učiteľom bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a člen Moyzesovho kvarteta. Pravidelne koncertujú doma aj v zahraničí a získali už mnoho ocenení. Nedeľný záver festivalu bude patriť maďarskému husľovému virtuózovi Sándorovi Javorkaimu a slovenskej gitaristke Miriam Rodriguez Brüllovej. Ich koncert sa začína o 18.30 v bratislavskom hoteli Crown Plaza. FOTO – ARCHÍV MUCHA QUARTET

4 mesiace, 3 týždne a 2 dni

SOBOTA KINOTIP / Kino Lumière, Bratislava 21.00

Éra rumunskej totality sa na jednej strane môže zdať už veľmi vzdialená, na druhej možno práve až neuveriteľne súčasná. Vo filme z roku 2007 režisér Cristian Mungiu znovu približuje surové, bezvýchodiskové situácie vtedajších čias. Hlavnú tému – ilegálnu interrupciu – skombinoval s analýzou totalitarizmu a jeho dosahom na život obyčajného človeka.

Takého, akým bola aj vysokoškolská študentka Gabita, kým nechcene neotehotnela. Dieťa si však nemôže dovoliť a spoločenská situácia jej zase nedovoľuje potrat. Potrebuje nájsť niekoho, kto to urobí tajne a pokiaľ možno lacno. Majstrovsky zaranžovaný teror, autentickosť a drsný námet sa zapáčili aj na 60. ročníku festivalu v Cannes, z ktorého si film odniesol najvyššie ocenenie – Zlatú palmu.