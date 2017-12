Byť šialený. To dnes film potrebuje

Film Mad Max: Zbesilá cesta vyhlásili kritici za film roka. George Miller si prevzal cenu v San Sebastiane.

20. sep 2015 o 10:09 Kristína Kúdelová

Film Georgea Millera Mad Max: Zbesilá cesta sa stal prvým víťazom prestížneho festivalu na severe Španielska.





George Miller prijíma cenu FIPRESCI v San Sebastiane. FOTO - SITA

ZO SAN SEBASTIANU: „Je to bláznivé, je to neskutočné. Neverím, že práve náš film dostal túto cenu,“ hovoril režisér George Miller, keď sa v San Sebastiane začínal v piatok večer festival a jeho zavolali, aby vyskočil na pódium a prevzal si výročnú cenu Medzinárodnej organizácie filmových kritikov FIPRESCI. Dostal ju za film Mad Max: Zbesilá cesta a že sa nad tým tak trochu čuduje, je celkom zbytočné.

Dramaturgovia festivalov a aj ich diváci veľmi dobre vedia, že dobrých filmov vzniká málo, aj keď sa ich ročne nakrúti milión. Umeleckí, originálni, autentickí? Presne takí by radi boli mnohí scenáristi a režiséri, keď sa im to však celkom nepodarí, pozerať sa na to v obrovských kinosálach, to je niekedy ťažšie ako prežiť doma dve hodiny čistej nudy osamote.

Je preto celkom logické, že všetci radostne volajú a tlieskajú, keď im premietnu film, ktorý je obrazom tvorivého talentu, duchaplnosti, profesionálnej skúsenosti, remeselnej dokonalosti, múdrosti a zároveň bláznivosti.

S Charlize Theron pri nakrúcaní. FOTO - OUTNOW

George Miller sa s akčným hrdinom z apokalyptickej éry začal zaoberať už v sedemdesiatych rokoch, s Melom Gibsonom v hlavnej úlohe nakrútil tri filmy. Potom ho trochu zdržali rodičovské povinnosti, doma aj v pracovni sa mu kopili detské filmy s animovanými zvieratkami. Keď sa s Maxom po dvanástich rokoch príprav vrátil (akurát, že tentoraz s Tomom Hardym v hlavnej úlohe), v kinách spôsobil taký svieži prievan, že aj vážne sa tváriaci kritici museli nadšene tlieskať.

Každý rok svojím hlasovaním rozhodujú o tom, ktorý film bol od júna do júna najlepší a ich cena FIPRESCI sa tradične odovzdáva v San Sebastiane. Na mieste, kde každú projekciu sprevádzajú davy veselých Španielov, ktorí radostne, takmer ako deti, zakaždým do rytmu hudby vytlieskavajú aj jednoduchú festivalovú znelku. Mad Max je presne ten tip filmu, ktorý tu vedia oceniť.

„Zdalo by sa, že je to obyčajná naháňačka s autami,“ vravel George Miller. „Snažili sme sa do nej vložiť aj pár ďalších plánov, a sme šťastní, že to ľudia pochopili.“