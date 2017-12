Western z Balkánu oživil predsudky

Aferim! rozpráva o našej postsovietskej prítomnosti. Hoci si vyslúžil označenie balkánsky western, ožívajú v ňom staré kultúry, zvyky, hodnoty a predsudky.

20. sep 2015 o 18:10 Miloš Ščepka

Hoci si Aferim! vyslúžil označenie balkánsky western, ožívajú v ňom aj staré kultúry, zvyky, hodnoty a predsudky. Rozpráva o našej postsovietskej prítomnosti.

Rumunské Valašsko bolo v prvej polovici 19. storočia miestom, kde sa Osmanská ríša stýkala s Ruskom, slovanské etniká sa miešali s rumunským, maďarským, tureckým, germánskym i židovským. A Rómovia, považovaní za bytosti bez práv, bez slobodnej vôle, rozumu i duše, považovali za šťastie, ak sa dostali do otroctva k ako-tak pozornému pánovi. Pravda, ak na nich ako na biblického Jozefa padlo podozrenie, že zviedli manželku svojho pána, nemohli čakať žiadnu milosť.

V duchu 50. rokov

Hoci si film vyslúžil označenie „balkánsky western“, ožívajú v ňom nielen história, ale aj staré kultúry, zvyky, folklór, hodnoty aj predsudky – všetko zaodeté do filmového jazyka, ktorý je napriek archaickým znakom moderný a pôsobivý. Už od úvodných titulkov v duchu 50. rokov čiernobielym, prevažne statickým obrazom snímaným na klasický filmový materiál a s pomocou štylizovaného herectva rozpráva o hľadaní a lapení mladého Cigána Carfina.

Gargantuovský road movie

Žandár Constandin, zrelý a svetaskúsený muž, sa vydáva po Carfinových stopách v sprievode svojho mladého naivného syna. Ich púť nie je tradičným westernovým prenasledovaním, ale skôr akousi svojráznou gargantuovsko-patagruelovskou road story. V monológoch, dialógoch, stretnutiach s bedármi i pánmi, kňazmi i obchodníkmi, spolunocľažníkmi v hostinci sa otvorene posmieva malosti, z ktorej pramení neznášanlivosť, násilie i zlo. A zároveň tvrdí, že sú večné, a preto treba proti nim neustále bojovať.

Hra s retro formou

Zobrazovaný svet pôsobí dojmom temného stredoveku. Viac ako dobrodružné historky z divokého západu Aferim! pripomína iný festivalový film – austrálsky The Tracker Rolfa de Heera z roku 2002 o prenasledovaní austrálskeho domorodca, podozrivého zo znásilnenia belošky. Tiež o temnom stredoveku, ktorý mnohí z nás dodnes nosia v hlavách: o zničujúcej zmesi rasových predsudkov, xenofóbie, komplexov, arogancie, samoľúbosti a hlúposti.

Lenže Aferim! netají aj istú hravosť, najmä hry s archaickou retro formou či so žánrovými kánonmi, a neľútostný sarkazmus.

Kydajú na mňa, že kydám

„Samozrejme, že žiadny filmár by nerozprával príbeh z minulosti, ak by ním nechcel rozprávať o súčasnosti. Môj film je o súčasnom Rumunsku aj o celom súčasnom svete,“ povedal režisér Radu Jude v Berlíne. „Na sociálnych sieťach ma pre moje priezvisko označujú za Žida, hoci nemám židovských predkov. Píšu, že ako žid kydám na Rumunsko všetko zlé a treba so mnou spraviť poriadok, ako moslimovia spravili s redakciou Charlie Hebdo,“ priznal režisér.

Nielen podľa neho je reakcia rumunských nacionalistov dôkazom, že film ťal do živého. Je teda nielen vtipný, dômyselný a zábavný, ale aj potrebný.