Film Eva Nová strhol v Toronte kritikov. Má cenu FIPRESCI

Z prestížneho festivalu prišla výborná správa: hraný debut Marka Škopa získal prestížnu cenu svetových kritikov

20. sep 2015 o 18:13 Kristína Kúdelová

Hoci je festival v Toronte miestom, kde sa hľadá budúci držiteľ Oscara, publikum zaujal aj film Marka Škopa, kde hrá Emília Vášáryová herečku v kríze. Medzinárodná cena kritikov je pre slovenský film veľkým víťazstvom.

Na Slovensku si ešte mnohí ani nestihli všimnúť, že taký film je. Evu Novú, svoj celovečerný hraný debut, dokončil Marko Škop len celkom nedávno. Iba mu vyrobil anglické titulky, poslal ho na festival do Toronta, zbalil si kufre na prvú veľkú verejnú projekciu – a prišla mimoriadna správa. Máte cenu kritikov, hlásili v nedeľu večer Kanaďania.

A v Medzinárodnej organizácii filmových kritikov už slovenskému režisérovi vypisovali prestížny diplom.



Emília Vášáryová ako Eva Nová.

Padlá hviezda medzi hviezdami z Hollywoodu

Vo svete filmu vnímajú všetci festival v Toronte ako ten, kde sa rozbieha oscarová sezóna a kde sú noviny každý deň plné toho, či sa už nejaký oscarový favorit objavil. Čím známejšie meno sa na plátne ukáže, tým viac sa o ňom hovorí.

No dramaturgovia festivalu vytvorili aj sekciu venovanú objavom zo sveta a do nej tento rok zaradili aj príbeh o starnúcej herečke. Po rokoch ničoty v sebe zacíti odhodlanie, že skúsi nájsť cestu k tým, ktorým kedysi ublížila a ktorých zo svojej – možno márnotratnosti – opustila.

„Bolo zrejmé, že v Toronte sa všetko krúti okolo veľkých hollywoodskych produkcií a že všetci chcú vidieť Johnnyho Deppa,“ hovorí Marko Škop. „No aj našej Eve Novej musel festival veriť, pretože ju zaradil na otvárací víkend, keď je v meste najviac ľudí. Naprogramovali až päť projekcií.“

Marko Škop. FOTO SME - MIROSLAVA CIBULKOVÁ

Severoamerické publikum malo možnosť vidieť Emíliu Vášáryovú, ktorá prijala režisérovu vôľu k autentickosti a súhlasila s tým, že sa obnaží. Potreboval vystaviť jej tvár naholo, a „vrásky nielen ukázať, ale ich ešte aj podporiť“. Aby vytvoril portrét človeka, ktorý si kedysi užíval úspešnú cestu hore – a dnes sa spamätáva po príkrej ceste dole.

Nezostali zamrznutí, prijali ju aj s chybami

„Eva Nová je dosť tvrdý film a viem si predstaviť, že v Európe ho diváci odpozerajú v mrazivom tichu,“ hovorí Marko Škop.

„V Toronte som však mohol až nahmatať, ako intenzívne a emotívne ho diváci prežívali. Ako keby jej chceli dávať rady a pri jej ceste kričať: Nechoď tam! Nechoď! Urob to! Urob to! Keď som písal scenár a postavu hlavnej hrdinky vytváral, myslel som na to, aby som uchoval jej ambivalentnosť. Pri diskusii po premietaní som videl, že v Toronte ľudia Evu pochopili, videli, koľko chýb v živote porobila – a napriek tomu cítili, že sa s ňou môžu stotožniť.“

Popri Emílii Vášáryovej vo filme hrajú Milan Ondík, Anikó Vargová a Žofia Martišová. Kameramanom filmu je Ján Meliš a strihal ho František Krähenbiel, teda filmári, ktorí Marka Škopa sprevádzajú, odkedy zažiaril ako dokumentarista a nakrúcal šarmantné a pritom jemne spoločensky provokujúce filmy Iné svety či Osadné.

V Toronte. FOTO - SAŠA STRELKOVÁ

Dnes už sa chystá do Zürichu, miestny festival ho tam zaradil do hlavnej súťaže a prisúdil mu takých konkurentov, ako je napríklad americký film Bob a stromy, ktorý vyhral pred pár týždňami v Karlových Varoch, alebo islandský film Barani, ktorý zvíťazil v sekcii Istý pohľad v Cannes.

Prestížna cena kritikov, ktorá na každom festivale dopĺňa, prípadne vyvažuje cenu hlavnej poroty, však celkom iste posunie Evu Novú na cestu, ktorú si Marko Škop ešte vôbec nestihol naplánovať. Do našich kín príde v novembri.