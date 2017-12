Divadelné Dosky sú Mojmírove

Mojmír II. potvrdil, že bez poznania histórie nebude žiadne víťazstvo. Inscenácia SND dobyla v divadelnej ankete Dosky päť kategórií.

Suverénnym víťazom divadelnej ankety Dosky je naša dávna história.

Že sa ľuďom na Slovensku nechce zahlbovať do vlastnej minulosti, si všimli už viaceré z našich divadiel. Preto nám to, čo sa nedozvedáme z dejepisných knižiek, rozprávajú v moderne zinscenovaných príbehoch. Práve takéto inscenácie bodujú v hodnotení divadelných kritikov.

Kde tkvie naša mizéria

Jedna z nich dobyla aj tohtoročné divadelné Dosky. Mojmír II. alebo Súmrak ríše – inscenácia hry Viliama Klimáčka – získala v prestížnej divadelnej ankete Dosky sedem z ôsmich nominácií. Až päť z nich v nedeľu večer premenila na ceny. Suverénnym víťazom jubilejného 20. ročníka sa tak stáva Slovenské národné divadlo.

Čo je na historických témach pre autorov a tvorcov najpríťažlivejšie? „Možnosť komentovať súčasnosť, pretože naša mizéria má korene nielen v nedávnej, ale aj vo veľmi dávnej minulosti, o ktorej sa odmietame baviť,“ hovorí pre SME Viliam Klimáček. Patrí medzi najskúsenejších a najoceňovanejších slovenských dramatikov a je autorom viacerých hier, ktoré sa našim dejinám poctivo venujú – nezabudnuteľné sú napríklad Komunizmus, Dr. Gustáv Husák či Holokaust.



Mojmír II. alebo súmrak ríše.



Na východ či na západ?

Hru Mojmír II. alebo súmrak ríše napísal pre SND na objednávku. Približuje v nej obdobie založenia Veľkomoravskej ríše a stavia ju na konflikte dvoch výrazných osobností vtedajších vládcov: na nezmieriteľnosti Rastislavovho idealistického a Svätoplukovho pragmatického vnímania národného bytia.

Klimáček považuje Slovákov za národ hrubých čiar, ktorý si odjakživa kladie len jednu a tú istú otázku: kam bude výhodnejšie ísť? Na východ či na západ?

„Riešil to Svätopluk a smaží sa v tom aj Fico,“ hovorí dramatik a spisovateľ. „Ľuďom na Slovensku sa nechce rozumieť vlastnej minulosti. Oveľa viac ich vzrušuje, že benzín ide dolu a zemiaky hore.“ Dodnes sme podľa neho v celospoločenskej diskusii nedoriešili náš vzťah k slovenskému štátu, rýchlo sme zabudli na komunistickú totalitu po februári 1948 a ani november 1989 tu už nikoho nezaujíma. „Staráme sa dosť agresívne len o seba a preto, keď nás zase ktosi silnejší pripraví o suverenitu, nebudeme ani my už nikoho zaujímať. Nehovorím, že ma baví zahlbovať sa do toho, ale plakať nebudem. Ideálne pole pre čierny humor.“



Úlohu večne porazeného hrdinu v inscenácii Spiatočka si zahral Tamás Gál. Získal za ňu Dosku



Päť víťazstiev

Ten, ako autor hry hovorí, nám nechtiac veľmi svedčí. Na inscenácii hry oceňuje, že sa ho podarilo zachovať a že režisér hru poňal s nekompromisnosťou. „Najťažšie monológy nechal vychrliť hercov v obrovskom tempe a potom nečakane zaviedol diváka do krajiny vizuálnej performancie, čo herci urobili s obrovskou chuťou. A to je vidieť,“ prízvukuje.

Teraz je isté, že kráľ Sväto〜pluk zvíťazil. Dosky vďaka nemu získali inscenácia, režisér Rastislav Ballek, herečka Dominika Kavaschová, scénograf Juraj Poliak aj hudobník Andrej Kalinka.





Spiatočka, deti a elledanse

„Každý človek má rád, ak vie niekto oceniť jeho snahu a prácu,“ hovorí herečka Dominika Kavaschová. Jednu Dosku už doma má, získala ju pred dvoma rokmi ako objav roka a jej talent sa tentoraz opäť potvrdil.

Runa, ktorú stvárnila v Mojmírovi II., si vyžiadala najnáročnejšie skúšobné obdobie, bolo však aj najzaujímavejšie, hoci do premiéry som netušila, ako to bude hrať. V hre si našla pre seba množstvo odkazov a odporúča pozrieť si inscenáciu viackrát. „Je to vzrušujúce, keď zakaždým zbadám a pochopím niečo nové,“ hovorí.

Vo zvyšných troch kategóriách si víťazstvo zaslúžili Tamás Gál z divadla Thália v hlavnej úlohe inscenácie Spiatočka, Eva Farkašová za výborné kostýmy k detskej inscenácii Zvedavý sloník a objavom sezóny sú Veronika Pavelková a Lýdia Petrušová za koncept inscenácie Mama ma má v bratislavskom divadle elledanse.





Po prvýkrát v rámci Dosiek prebehlo aj ľudové hlasovanie, ktoré malo určiť, ktoré bude najlepšie bratislavské divadlo sezóny. Najviac hlasov získalo divadlo GUnaGU, ktoré v uplynulej sezóne oslávilo 30 rokov.

Aj cena za celoživotné dielo sa tento rok udeľovala po prvýkrát. Udeľovalo ju Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti divadla. Získal ju operný historik a teatrológ Jaroslav Blaho, dlhoročný propagátor opery na Slovensku.