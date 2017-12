Disney pripravuje novú Knihu džunglí

Budúci rok sa do kín dostane počítačom animovaná Kniha džunglí. Pozrite si najnovšie filmové ukážky.

20. sep 2015 o 18:45 Dávid Tvrdoň

Kniha džunglí

(The Jungle Book)

video //www.youtube.com/embed/HcgJRQWxKnw

Mauglí bude v novej verzii Knihy džunglí CGI - počítačom vytvorený obraz živého chlapca. Na prvé počutie to znie zaujímavo, dokonca na režisérske kreslo si sadol Jon Favreau (Iron Man) a aj ukážka ponúka niekoľko úchvatných scén.

Je tu však niekoľko výkričníkov, aby to fungovalo - grafika musí byť bezchybná, aby pri pozeraní nerušila (Planéta opíc); pridať epické scény do jednoduchého rozprávkavého príbehu tu už skúšali iní s otáznym úspechom (Hobit); a mnohé ďalše. Na výsledok si počkáme do apríla budúceho roka.

The Divergent Series: Allegiant

video //www.youtube.com/embed/Vzn4MJdaabw

Ešte pred niekoľkými rokmi by všetci písali, že ide o ukončenie trilógie. Ale keďže je obľubou posledných rokov finále ságy rozdeliť na dva filmy, ani séria o divergentnej Tris sa tomu nevyhla. Budúci rok nás čaká prvý diel a v roku 2017 druhý.

Hardcore

video //www.youtube.com/embed/wv33e0TyL6M

Dokázali by ste sa na scény z videohry pozerať viac ako 90 minúť? Ak áno, Hardcore bude možno pre vás.

The Young Messiah

video //www.youtube.com/embed/pVfmdLO2Ui8

Nová snímka o Ježišovom živote sa zameriava na jeho detstvo. Vo filme si zahrá niekoľko známych hercov - Sean Beam (Pán prsteňov) alebo David Bradley (Hra o tróny).

I smile back

video //www.youtube.com/embed/IrBw1hFo1QA

Sarah Silverman hrá komplikovanú ženu, matku a promiskuitnú milenku v jednej osobe.