Feldekovci vzdávajú hold Édith Piaf

Ikonická šansoniérka by tento rok oslávila storočnicu. Katarína Feldeková spieva jej piesne v preklade básnika Ľubomíra Feldeka.

21. sep 2015 o 9:02 Erika Litváková, mog, ea

Feldekovci a Édith Piaf

Ikonická šansoniérka zanechala po sebe množstvo úžasných piesní. Tento rok by oslávila storočnicu.

Večer slova a hudby / V-Klub Bratislava 19.00

„Nie, neľutujem nič! Či dobré a či zlé život dal – je mi to bien egál! Nie! Vôbec nič! Nie! Ja neľutujem nič!" spieva v refréne jedného zo svojich najikonickejších šansónov nezabudnuteľná Édith Piaf (1915 – 1963). Divákov dokázala nadchnúť skutočne prežitými emóciami a sebe vlastným strhujúcim spôsobom.

Akoby práve zvádzala boj o život, o malý kúsok mizerného ľudského šťastia, sužovaná túžbou po láske, s trpkosťou v hlase a večným smútkom v srdci. Hrala osudovú partičku s kartami, aké jej boli rozdané. Bez jediného žolíka v dlani sa prespievala z uličiek Paríža až do newyorskej Carnegie Hall.



Jozef Gorel, Katarína Feldeková a Ivo Jankovič. FOTO - ARCHÍV K. F.

Édith Piaf by tento rok oslávila storočnicu, a hoci sa nedožila ani päťdesiatky, zanechala po sebe množstvo úžasných piesní. Na mnohých z nich sa podieľala nielen ako interpretka, ale aj ako autorka. Takou je aj La vie en Rose - Život v ružovom, ktorú napísala pred sedemdesiatimi rokmi.

Život a tvorbu „Piafky“ v podaní speváčky Kataríny Feldekovej a KAFE BANDU si budú môcť návštevníci pripomenúť pondelkovým šansónovým večerom vo V-klube. Moderátorom spomienok bude autor slovenských textov piesní, básnik a prekladateľ Ľubomír Feldek.

Súčasťou večera budú aj ukážky a citácie z Feldekovej divadelnej hry Smrť v ružovom, ktorú na motívy posledných hodín života Édith Piafovej napísal a pred dvadsiatimi rokmi uviedol v pražskom Divadle Na zábradlí. V hlavnej úlohe s Katkou Feldekovou hru inscenovalo aj Divadelné štúdio Bibiana v réžii Pavla Uhra na scéne Divadla L+S.

(eli)

S hlavou v oblacích

DIVADLO / Divadlo v podpalubí, Bratislava 19.00

Prečo by aj divadelné predstavenie nemohlo mať akčný náboj hollywoodskeho trháku? S touto myšlienkou sa pohrávalo autorské duo pardubického divadla Do houslí – Michaela Doležalová a Roman Vencl.



Divadlo Do houslí - S hlavou v oblacích. FOTO - Petr Veselý

K nápadu ešte pridali politicky nekorektný humor, postavy amatérskych teroristov v podobe troch letušiek a pilota, a zápletku, ktorú by im mohol závidieť aj sám James Bond. Keďže každá z postáv má finančné problémy, rozhodnú sa bezvýchodiskovú situáciu riešiť razantne, zároveň však aj za hranou zákona – bombovým útokom na lietadlo neznámeho boháča.

V roku 2014 bola inscenácia predstavená aj na GRAND Festivale smiechu v Pardubiciach, ktorý každoročne predstavuje najlepšie komédie za uplynulú divadelnú sezónu.

(mog)

Všetko za národ alebo Apple pie

Divadlo / LAB Bratislava 19.00

Študenti Divadelnej fakulty VŠMU otvárajú sezónu podobami lásky – nešťastnej, tajnej, krátkej letnej, premeškanej či osudovej. Zároveň však upierajú pohľad do minulosti nášho národa a vracajú sa do roku 1914, do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Umožnila im to novela Všetko za národ s autobiografickými črtami zo života jej autorky Boženy Slančíkovej Timravy.



Tím študentského divadla Lab. FOTO – ARCHÍV LAB

Do divadelnej podoby ju zadaptoval Ondrej Šulaj a hru zrežíroval Matúš Bachynec. Mladí tvorcovia pracujú s myšlienkou národného povedomia, cez príbeh z prostredia slovenskej dediny sa zamerajú na spoločenské pomery Slovákov ako národa s malými aj veľkými drámami.

S odstupom času a stále aktuálnymi otázkami o identite môžeme prežiť storočný príbeh dedinčanky Viery Javorčíkovej, ktorá prežíva nenaplnenú lásku k vzdelanému, múdremu, no hazardujúcemu učiteľovi.

(ea)