Príbeh o dvoch priateľoch a jednej zrade

Inscenácia Popol a vášeň štartuje v SND svoju deviatu sezónu, Bratislavu navštívia americkí experimentálni hudobníci a aktivistka z Indie.

21. sep 2015 o 16:29 Eva Andrejčáková, mog

Popol a vášeň

Divadlo / Štúdio SND 19.00

Dvaja priatelia a jedna žena, ale predsa to nie je obyčajný ľúbostný trojuholník. Osudový moment v ich príbehu nastal pred štyridsiatimi rokmi. Konrád a Henrik, syn bohatého grófa, spolu vyrastali. Zoznámili sa ešte ako deti na vojenskej škole a stali sa z nich verní priatelia. Nezmenilo sa to ani potom, keď si Henrik priviedol do kaštieľa mladú a krásnu manželku. Dvaja muži sa však jedného dňa vybrali spolu na poľovačku. Situácia chcela, aby jeden z nich začul za chrbtom nabíjanie pištole a na moment sa ocitol v hľadáčiku toho druhého. Henrik si uvedomil, že manželka už po ňom netúži. Na druhý deň jeho priateľ Konrád navždy odcestoval.

Po štyridsiatich rokoch vníma manžel udalosti z mladosti už takmer ľahostajne, no nezabúda na nevysloviteľnú bolesť, keď ho v jediný deň zradili jeho najbližší. Preto chce na starobu poznať pravdu.

FOTO – Juraj Chlpík

Strhujúci príbeh napísal v časoch druhej svetovej vojny maďarský spisovateľ, emigrant a košický rodák Sándor Márai. Jeho román Sviece zhoria do tla je o láske a zrade, vášni, vernosti, sile priateľstva a moci nečakanej chvíle, o hre rozumu a citu v zákonoch spolužitia.

Svetovú slávu s ním získal autor až takmer desať rokov po smrti, keď vyšiel v Taliansku v stotisícovom náklade. Po predlohe hneď siahol režisér Miloš Forman, no film sa mu doteraz nepodarilo nakrútiť.

V roku 2005 však podľa románu vznikla divadelná hra Popol a vášeň. Napísal ju britský dramatik Christopher Hampton a už začiatkom nasledujúceho roka mala premiéru v Londýne v hlavnej úlohe s charizmatickým Jeremym Ironsom.

Román sa práve vtedy dostal aj do rúk režiséra Romana Poláka. „Márai je mág slova, myšlienky, situácie a iného pohľadu. Je ako mimozemšťan, pozerá sa a opisuje naše vzťahy, ktoré my nie sme schopní pomenovať, lebo sme v nich namočení,“ povedal o jeho autorovi vlani v našom rozhovore.

Nadšený sa vtedy ihneď vybral do Londýna. Slovo dalo slovo, vznikol preklad hry a do jej skúšania sa pustil s Dušanom Jamrichom a Martinom Hubom v hlavných úlohách. Dnes je inscenácia v repertoári SND už deviatu sezónu a hoci sa radí k tým náročnejším, stále má divácky úspech, mnohí si ju prídu pozrieť aj viackrát. Martin Huba v roku 2007 premenil jednu z jej troch nominácií aj na cenu Dosky.

To Live and Shave in L.A.

KONCERT/ A4-nultý priestor, Bratislava

Žiť a holiť sa v Los Angeles. Ak by to bol názov symfonického orchestra alebo džezovej skupiny, asi by to u ľudí vyvolávalo prinajmenšom udivené zdvihnutia obočí. Experimentálnej americkej skupine sa však hodí dokonale. Založil ju avantgardný skladateľ a producent Tom Smith ešte začiatkom deväťdesiatych rokov.

Vplyvný americký hudobný server Pitchfork o ich albume The Wigmaker z roku 2002 napísal, že znie, ako keby z reproduktorov pokazeného prijímača vychádzali naraz skladby všetkých dostupných rádiových frekvencií. Pre celú ich tvorbu sú typické prudké elektronické búrky v kombinácii so svišťaním oscilátorov, basovým dunením a všakovakými počítačovo generovanými zvukmi, dokonca k tomu všetkému primiešavajú aj svojský spev.

Hudobníci každopádne s nadhľadom a humorom stierajú hranice medzi metalom, noisom a abstraktnou musique concrète. Septembrovú koncertnú šnúru začali v Kolíne nad Rýnom, pokračovali Amsterdamom, Bruselom či Mníchovom. Dnes večer vystúpia spoločne s rakúskym duom Quehenberger & Kern a slovensko-moravskou dvojicou Jack Jack, ktorá predstaví svoj vlastný typ experimentálnej hudby hrou na mixpultoch.

AVANI – príbeh z Himalájí

Film, prednáška / Zichyho palác – Obradná sieň, Bratislava 17.00

Vo vzdialených, roztrúsených himalájskych dedinkách je ťažké dostať sa k práci, vzdelaniu či propagácii vlastných výrobkov. V roku 1997 preto v indickom regióne Kumaon vznikla iniciatíva AVANI. Aktivistka Rashmi Bharti si s manželom zaumienila otvoriť manufaktúru na výrobu textilu, prírodných farieb a dekorácií a tým dať ľuďom šancu vykonávať tradičné povolania, získať zručnosti, vedomosti a rozširovať si obzory.

Za svoje aktivity neskôr získala pečať kvality UNESCO a podarilo sa jej zaujať aj viaceré svetové médiá. Organizácia totiž na akúkoľvek svoju aktivitu spotrebúva len energiu z obnoviteľných zdrojov, elektrinu sa jej napríklad darí vytvárať vlastnou inovatívnou metódou s využitím ihličia stromov. Rashmi Bharti dnes svoju iniciatívu predstaví dokumentárnym filmom, po ňom bude nasledovať prednáška s diskusiou. Dotknúť sa aspoň na chvíľku Himalájí umožnia aj ukážky ručne tkaných a prírodne farbených výrobkov – šálov, odevov či bytových doplnkov.

FOTO – AVANI EARTHCRAFT