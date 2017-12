Hrana ešte nezvoní, Hrana pokračuje druhým albumom

Oskar Rózsa po šestnástich rokoch pripravuje z tvorby Mareka Brezovského nový album. Zahrá z neho aj na koncerte v novembri.

23. sep 2015 o 10:00 Marek Hudec

Záujem o tvorbu zosnulého Mareka Brezovského neutícha. Jedenásť nových skladieb nájdeme na pokračovaní kultového albumu Hrana. Oskar Rózsa z neho zahrá aj na pripravovanom novembrovom koncerte v Starej tržnici.

Jedenásť nových skladieb

„Do života prší, skracuje sa dych, niekde zvoní hrana, poď do môjho sveta, u mňa vládne slnko,“ pozýva Marek Brezovský poslucháčov v texte piesne Niekde zvoní hrana. Príbeh výnimočného hudobníka sa skončil predčasne v roku 1994. Mal iba dvadsať, keď sa predávkoval.

Zanechal však po sebe mnoho partitúr a demonahrávok, ktorých sa po jeho smrti chopili kamaráti hudobníci na čele s Oskarom Rózsom. Vznikla hudba nežná, trpká a nepochybne nadčasová, preto fanúšikov určite poteší, že príbeh sa nekončí. Hudobníci po šestnástich rokoch pripravujú pokračovanie albumu Hrana.

Záujem o Brezovského hudbu narastá. Nahrávka z roku 1997 sa stala kultom, koncert na festivale Viva Musica! vypredal celú sálu bratislavského Mestského divadla. V roku 2011 už nasledovalo turné a potom dojemný filmový dokument Patrika Lančariča. A lístky na decembrový koncert v kultúrnom centre Dunaj diváci rozobrali za týždeň.

video //www.youtube.com/embed/UjX1jvmwO6U

Maľuje, akoby hral

Najbližšie budeme môcť Hranu počuť v novembri v Starej tržnici, vtedy Rózsa prinesie aj niektoré z nových skladieb. Okrem toho, že skúsený producent zahrá spolu s bubeníkom Valihorom, klaviristom Šarišským a basgitaristom Minárikom, budeme na ich vystúpení aj svedkami maľovania naživo.

Zabezpečí ho Brezovského obľúbený výtvarník Marek Ormandík. „Maľuje tak, ako keby hral na hudobnom nástroji. Je spontánny, rád improvizuje a jeho bratstvo s hudobným umením je veľmi silné. Naša spolupráca je vzájomne inšpiratívna,“ hovorí Rózsa pre SME.

FOTO - Archív SME - Tomáš Benedikovič

Ak je človek empatický, tak smer hudby cíti

Názov pre nový album ešte nevybral, zrejme ho však pomenuje podľa jednej z pripravovaných pesničiek. „Marek nám zanechal asi desať kaziet, kde v priebehu posledných rokov života zaznamenával rôzne nápady. Ide o cenný hudobný materiál, originálny a intímny. Z nich sme spolu s Marekovým otcom Alim vybrali jedenásť nových motívov,“ dodáva.

Prvú z pesničiek chce Rózsa zverejniť do konca tohto roka na internete a v rozhlasovom vysielaní. Ďalšie ešte dokončujú a vyjsť by mali budúci rok.

Zatiaľ čo skladby na prvom albume Hrany Brezovský dokončil, materiál na tom druhom vznikol z jeho skíc. Rózsa tak mohol skladby voľnejšie dotvárať: „Zároveň je na nich Marekov hudobný kód taký zreteľný, že sám diktuje, ktorou cestou sa uberať. Ak je človek empatický, tak to zo skladby vycíti,“ myslí si Rózsa. Proces výroby opisuje ako dobrodružstvo, mali vraj s Brezovským do veľkej miery rovnaké hudobné cítenie.

video //www.youtube.com/embed/ExJJ3A4OYZM

Dnes sme bezradní

Texty pre skladby zase napísala Brezovského sestra a speváčka Mirka, vychádzala zo slovných fragmentov na nahrávkach.

Motív pre album vytvoril sám čas.

„Keď človek sleduje súčasné dianie, asi ho to nenapĺňa veľkým optimizmom. Z mnohých udalostí zostávame bezradní. Dnes je možno všetko ešte zložitejšie ako na začiatku deväťdesiatych rokov,“ myslí si Mirka Brezovská a podľa nej by to cítil rovnako aj jej brat.

Jeho kamaráti spolu s Oskarom Rózsom sa preto pri tvorbe novinky zamýšľali, ako by sa na udalosti posledných dvadsiatich rokov pozeral on, keby sa bol stredného veku dožil.