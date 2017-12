Miro Žbirka hrá na rovnakom klavíri ako McCartney

Slovenský spevák vydáva nový dvojalbum. Nenahrával ho však hocikde, ale v slávnom štúdiu Abbey Road.

22. sep 2015 o 16:10 Marek Hudec

Spevák po šesťdesiatke sa v Londýne začal cítiť ako malý chlapec. V hudobnom štúdiu, ktoré preslávili Beatles, totiž MIRO ŽBIRKA nahral nový dvojalbum. Spravil to ako prvý Slovák.

Keď pred pár rokmi Meky Žbirka pozval svojho kamaráta, britského producent Roba Cassa, na svoj koncert do Prahy, ten bol presvedčený, že spevák vystúpi v menšom podzemnom klube. Nečakal, že bude vchádzať do vypredanej O2 Arény.

Vtedy si uvedomil, ako veľmi je Žbirka v našich geografických končinách populárny. „Najprv sme išli niekde okolo mesta do lesa a začal som sa báť, kam ma to vedú - až potom som zbadal, že ideme do veľkej koncertnej arény. Miro má úžasný hlas a ja som ho takto podcenil,“ hovorí Cass pre SME. Odvtedy umelci spolupracovali na mnohých projektoch, teraz vychádza ich dvojalbum.

A nenahrávali ho hocikde. Vznikol v slávnom britskom štúdiu Abbey Road, dokonca v miestnosti, kde sa kedysi zatvárali aj Beatles. Žbirka je tak vôbec prvým Slovákom, ktorý v slávnych londýnskych štúdiách nahrával.

Štrnásť textov

Jeho nový album sa tak zaradil do rovnakého zoznamu ako niektoré z najlepších nahrávok na svete. Okrem iných totiž v Abbey Road vznikala väčšina piesní slávnej chrobačej štvorice, legendárny album Dark Side of the Moon a navštívili ho aj Amy Winehouse, Kylie Minogue či Nick Cave. Prvú možnosť komponovať tu získal Žbirka k narodeninám od manželky Katky. A nahral tu pieseň k filmu Fair Play.

Potom sa skamarátil s Cassom, ktorý mu ponúkol, nech tu zostanú nahrať celý album. Spevák sa toho najprv zľakol: „Desila ma predstava, že by som mal naraz napísať štrnásť brilantných anglických textov,“ hovorí pre SME.

Cass mu potom navrhol, nech do projektu stiahnu aj slávneho básnika a beatnika Peta Browna, ktorý kedysi písal texty pre Cream, bluesovú kapelu zo šesťdesiatych rokov, v ktorej pôsobil aj Eric Clapton. „Vedel som, že Miro si bude s Petom dobre rozumieť a spolu to jednoducho rozpálili,“ spomína Cass.

Mann sa stále mračil

Nejde o jediného významného hosťa na albume, v piesni Let Me Down Real Slow si na klávesoch zahral džezový klavirista Mannfred Mann zaujímavý aj životom – utiekol z rodnej Juhoafrickej republiky, nesúhlasil s apartheidom. V štúdiu teraz Manna, vyše sedemdesiatročného umelca, vraj videli stále len zamračeného. Na bicích si so Žbirkom zas zahral bývalý bubeník Amy Winehouse.

S pesničkami je spokojný, podľa producenta je nahrávka medzinárodná, mohla by žiariť na akomkoľvek trhu. Priznáva, že anglická časť albumu je snahou dostať sa aj na ten anglický. Na slovenskú časť zas textami prispel Kamil Peteraj.

Kam si položil ten mikrofón?

„Fakt, že sa sem Žbirka dostal, ho motivovalo vytvoriť to najlepšie, čo dokáže,“ hovorí o ňom Cass. Abbey Road podporovalo spevákovo odhodlanie aj najnovšou zvukovou technológiou. Štúdio napríklad nevyhadzuje ani staršie mixážne pulty a hudobné nástroje, občas sa ich niekto rozhodne použiť.

Miro Žbirka sa tu, hrajúc medzi významnými rekvizitami hudobných dejín, cíti ako malý chlapec, ktorému sa splnil sen. Raz ho jeden z hudobníkov zahriakol: „Kam si položil ten mikrofón? Veď tu kedysi nahrávali With A Little Help From My Friend. Tu mi ho neukladaj,“ spomína Žbirka. Prekvapilo ho aj to, keď začal hrať na klavíri, kde pred pár dňami nahrával videoklip McCartney s hercami ako Johnny Depp či Meryl Streep. Tieto detaily ho motivujú, veď ako sám hovorí, človek sa nechce nechať ubiť každodenným životom.

Žbirka ešte nevie odhadnúť, kam ho tento album posunie. Abbey Road bolo však pre speváka s vyše štyridsaťročnou kariérou bránou do nových obzorov. Abbey Road nepovažuje len za vrtoch, prebudilo v ňom ideály z mladosti.

Nový album príde na Slovensko predstaviť so špeciálnymi hosťami v októbri.