Čo máme spoločné s mravcami

Na žilinskej stanici sa bude diskutovať o tom, ako sa simuluje dopravný uzol.

Ako sa simuluje dopravný uzol

Čo sa stane, ak vlak mešká, sa dozviete na žilinskej stanici



PREDNÁŠKA / Stanica Žilina-Záriečie, Žilina 19.00

Okolie Šanghaja obýva neuveriteľných 80 miliónov ľudí. Každý deň dochádzajú do mesta, prestupujú z autobusov na metro, z vlakov na lietadlá, alebo sa autami a na bicykloch snažia dostať do práce.

Situácia na cestách je neúnosná a neriešiteľná. Jedine, že by sa všetky druhy dopravy sústredili na jedno miesto, do jednej budovy, čím by sa zabránilo zbytočným presunom. S takým radikálnym riešením prišlo mesto v roku 2010 pred svetovou výstavou Expo 2010 Shanghai China.

Niečo také by sa dalo nazvať dokonalým dopravným uzlom. A hoci sa naša krajina nemôže pochváliť ani metrom v hlavnom meste, máme vedcov, ktorí sa už dvadsať rokov zaoberajú simuláciou a modelovaním dopravných systémov a uskutočniteľnosť takého plánu by pomocou počítačových programov dokázali posúdiť.

Dnes večer ich hostí Stanica Žilina-Záriečie. Vysvetlia, prečo je dôležité dopravný uzol najprv nasimulovať a čo máme spoločné so správaním mravcov.

Prídu Norbert Adamko, vysokoškolský učiteľ a výskumník z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, a Miloš Zaťko zo spolupracujúcej spin off firmy. Obaja sa simulácii a modelovaniu dopravných uzlov venujú už dvadsať rokov a systémy, ktoré na univerzite vyvíjajú a používajú, našli uplatnenie aj v okolitých krajinách, v Nemecku, vo Švajčiarsku, na Ukrajine či v Kazachstane.

Pri simuláciách a modelovaní sa inšpirujú aj prírodou. Vedia modelovať, ako sa správajú vtáky v kŕdľoch, mravce v mravenisku a predpovedať aj to, čo urobia ľudia pri požiari v budove. Návštevníkom Výskumnej stanice vysvetlia, prečo sú simulácie nielen dopravných uzlov dôležité, čo všetko sa dá simulovať, čomu možno simuláciami predísť, kto, alebo čo sú to agenti v simulácii a predstavia niekoľko konkrétnych príkladov z praxe.

Výskumná stanica je spoločný projekt Žilinskej univerzity v Žiline a kultúrneho uzla Stanica Žilina-Záriečie. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti zaujímavosti zo sveta vedy, ktorej sa venujú na Žilinskej univerzite.

Textile Art of Today

VÝSTAVA / Bratislavský hrad, Bratislava

Zlatý vzduch, Príbehy kobercov alebo Zázračný les nie sú názvy filmov. Dokonca ani rozprávok. Tieto a mnohé iné zaujímavé mená nosia profesionálne textilné výtvory, ktoré v piatich sieňach Bratislavského hradu prezentuje 76 autorov z rôznych krajín sveta.



Birkušová - Z mojich ,,Point de Hongrie alebo spomienka na Cvernovku 1

Výstava otvára návštevníkom úplne nové dimenzie, ukazuje, že textil nemusí byť ozdobou len vo forme klasického závesného obrazu, možnosti sú ozaj široké – od rôznych inštalácií cez sochy až po neobvyklé módne artefakty.

Svoje umelecké vízie pretavili do originálnych tvarov za pomoci moderných technológií aj tradičných postupov autori z Japonska, Francúzska, Turecka, Rakúska, Talianska či z Kanady, nechýbajú ani umelci zo Slovenska a priestor dostali aj niekoľkí študenti. Každoročne udeľovaná hlavná cena Boženy Augustínovej tento rok ostane na Slovensku, získalo ju dielo Sylvie Birkušovej (na obrázku).

Projekt, ktorý sa u nás predstaví už štvrtýkrát, je jedinečný aj tým, že v priebehu šestnástich mesiacov putuje po múzeách a galériách krajín V4, zastaví sa tak ešte v Poprade, Bielsku-Białej, Györi a Uherskom Hradišti.

Puding pani Elvisovej

KONCERT / Martinus na Obchodnej ulici, Bratislava 18.00

Na štvrtý album čakali fanúšikovia košickej kapely takmer päť rokov. Už na Vianoce im hudobníci dali malý darček v podobe piesne Antistres, na celý album s názvom Tektonická platňa si však museli počkať do mája.



Je zaujímavý rozmanitými textami, názvom aj samotným minimalistickým vizuálom – na bielom pozadí je tenký červený rám s postupne sa vzďaľujúcimi čiarami, tak trochu pripomínajúci hranaté rádiové pole alebo prierez Zeme, a azda aj ich stále nevyčerpateľnú energiu.

Spievajú v ňom o Mezopotámii, vernisážach aj o požiari v byte, ich kreativita sa teda aj tentoraz poriadne prejavila. Zaujímavé je, že prvýkrát v dvadsaťročnej histórii kapely ide o album, na ktorom sú iba texty v slovenčine.

Niekoľko z nich predstavia na minikoncerte v kníhkupectve medzi regálmi s knihami. Bude to malá príprava na ich októbrové turné po deviatich slovenských mestách, na ktorom spoja svoje sily s kapelou Billy Barman.

