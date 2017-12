Mladý Madridčan sa pokúsil odhlásiť z cirkvi. Čo sa stalo?

23. sep 2015 o 10:19 Kristína Kúdelová

Čo nasleduje po tom, keď poprosíte cirkev, aby vás vyškrtla zo záznamov o krste, rozpráva španielsko-uruguajský film Apóstata. Súťaží na festivale v San Sebastiane

Álvaro Ogalla nech si dá nabudúce pozor, komu sa zdôverí.

Kedysi sa vo svojom živote rozhodol poupratovať - asi prvá kríza v tridsiatke - a za štartovací, nevyhnutný bod si zvoli, že sa odhlási z cirkvi. Vyškrtnite ma, prosím z vašich zápisníc a kroník, povedal madridskému biskupovi, a myslel si, že to postačí.

O tom, že celý proces sa ukázal byť oveľa zložitejší až neprechodný, porozprával potom svojmu kamarátovi, uruguajskému režisérovi Federicovi Veirojovi. A keďže tomu tento pekný príbeh nešiel z hlavy, o Álvarovi napísal scenár a nakrútil film Apóstata. Najprv s ním šiel do Toronta, teraz s ním súťaží v San Sebastiane.

Prečo chcete vystúpiť z cirkvi?, pýta sa filmového hrdinu - antihrdinu biskup. Álvaro sa mu snaží vysvetliť, že bol pokrstený bez svojej vôle, že sa mu nepáči, že cirkev mala zastupovať chudobných a skončila bohatá, že má pocit, že v tomto náboženskom systéme nemá priestor pre seba samého a že nemá pocit, že by ho cirkevná hierarchia zastupovala.

Álvaro Ogallo rozmýšľa, ako sa oslobodí.

Režisér Federico Veiroj. FOTO - ZINEMALDIA

A máte pocit, že prezident vás zastupuje? Že vás reprezentuje kráľ? Nie, však? A predsa sa sa nechystáte vyhlásiť, že nie ste Španiel, snaží sa protiargumentovať biskup a Álvara upozorňuje, že o jeho vystúpení bude musieť rozhodnúť súd.

Film Apóstata prijalo španielske publikum v San Sebastiane vrelo, hoci pochádza z krajiny, kde má katolicizmus tradične silné miesto a slovo v spoločnosti. Režisér Federico Veiroj v ňom postupoval slušne, bez škandálov, voľným a pohodovým exkurzom do Álvarovho života, veľa priestoru venoval tomu, aby naznačil, že je toto asi bol chlapec, ktorým svojím ľahkovážnym prístupom k všetkému možnému vytáčal okolie. Rodičov, priateľku, učiteľov na vysokej škole. Prosto, bystrá hlava, ale detská nezodpovednosť.

Akurát teraz sa však ocitol v bode, keď svoje kritické myslenie dokáže nasmerovať nielen na vonkajší svet, ale aj na seba samého. Keď sa mu snívajú čierne mory o tom, ako ho cirkev za jeho rozhodnutie potrestá, je to prejav aj toho, že si ho už tisíckrát zvážil a zanalyzoval.

Napokon, následky nesie ešte dnes. Najmä za to, že o tom všetkom porozprával. Veiroj uznal za vhodné, že Álvara Ogallu najlepšie zahrá Álvaro Ogallo, aj keď nemá žiadne herecké skúsenosti. A preto chlapec, ktorý vystupoval zo sveta cirkvi, musel vzápätí vstúpiť do sveta filmu a poslúchať nové autority. Ešte šťastie, že to tentoraz dobre dopadlo.