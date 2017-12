Marián Mitaš: Doma mám babinec

Nepatrí do žiadnej hereckej škatuľky, rovnako presvedčivo dokáže zahrať dobrého chlapca, osobnosť s psychopatickými sklonmi či vyšetrovateľa. Po Búrlivom víne si vybral oddychový čas s rodinou.

24. sep 2015 o 0:00 Erika Litváková

Aký je to pocit, keď si vás diváci vypýtajú späť na obrazovku, ako sa to stalo s vaším neurochirurgom Oláhom z Búrlivého vína?

Isteže pozitívny. Dnes si herci môžu na sociálnej sieti okamžite prečítať reakcie na svoj výkon, čo tu kedysi nebolo. Niektorí kolegovia to nečítajú, ale priznám sa, že ja áno. Keď sa tam po odvysielaní nejakého dielu objaví sto, dvesto názorov, je to čítanie z prvej ruky a ak sú navyše ohlasy väčšinou pozitívne, je to fantastický pocit.

Je to aj zadosťučinenie? Zo štúdia herectva ste kedysi museli odísť po prvom ročníku a dnes žnete úspechy.

Je fajn, že som sa hercom stal aj napriek tomu. Snažím sa však zachovať si pokoru, ako nám to zdôrazňovali naši pedagógovia Martin Huba a Adela Gáborová. Je možné, že na ceste k herectvu ma to zdržalo, ale možné je aj to, že ak by sa to nestalo, dnes by som bol v divadle a nerobil by som veci, vďaka ktorým som sa dostal tam, kde som.

To, že ste to nevzdali, naznačuje, že je vo vás aj kus bojovníka. Vnímate to tak?

Asi je to aj o životnom nastavení a filozofii, akú človek vyznáva. Keby mal niekto negatívne naladenie a stalo by sa mu to, čo mne, mohol by to vnímať ako životnú brzdu. Možno by dával druhým za vinu, že sa mu v živote stalo niečo zlé. Ale je možné vnímať to aj naopak a nenechať sa odradiť. Bude si veriť aj naďalej a dostane sa tam, kam chce aj inou cestou, ako je od začiatku vyšliapaná školou.

Akou cestou ste sa vybrali vy?

Vyštudoval som bábkoherectvo. Už počas prvého ročníka som tam mal veľa kamarátov a ťahalo ma to tam. Vďaka tomu sa mi otvoril celkom nový svet. Doteraz ho milujem a veľmi rád hrám s Dezorzovým lútkovým divadlom. Sme skvelá partia, robíme fantastické predstavenia, originálne divadelné kusy pre dospelých, ktoré v ničom nezaostávajú za svetovými. Vnímam to tak, že divadlo je len divadlo a herec je herec, aj keď je bábkoherec. Je to iba iná forma hrania.



Marián Mitaš v Dezorzovom lútkovom divadle

Čím vás oslovuje?

Umožňuje mi premeniť sa naozaj do hocičoho, povedzme do pohanského boha vojny. Hráme formou iluzívneho divadla, pri ktorom nevidno hercov, iba bábky. No my do hľadiska vidíme a je to úchvatné, ako keď ľudia sedia v prvom rade dajme tomu na Macbethovi a vžívajú sa do postavy, ktorú hrá reálny človek.

Aj keď bábkové divadlo bolo na rozdiel od vysokého umenia kamenných divadiel vnímané skôr ako nižšia forma ľudovej zábavy, sedí mi oveľa viac. Mám ho veľmi rád, pretože je to veľká zábava, ponúka nadhľad a je to aj underground.

Svoju filmografiu ste začínali drámou nemeckého režiséra Michaela Hanekeho Čas vlkov v roku 2003. Ako k tomu došlo?

Ľubo Kostelný s ďalšími dvoma kamarátmi nás zaregistroval do kastingovej agentúry, odkiaľ nám zavolali, že by pre nás mali menšie postavičky pre jeden rakúsky film. Priznám sa, mne vtedy meno Michaela Hanekeho veľa nehovorilo. Čas vlkov je film o apokalyptickej katastrofe, ľudia boli vyhnaní zo svojich domovov, nemali čo jesť a piť, zdržiavali sa na stanici a čakali na vlak, ktorý nikdy neprišiel.

S Alexandrom Bártom a dvoma kolegami sme hrali strážnikov z ľudu, ktorí tam udržiavali poriadok. Postavy to boli maličké, ale stretol som sa s Isabelle Huppertovou a pripálil som jej cigaretu, keď som išiel v dave okolo. Na pľaci sme sa síce nestretli, no bolo to moje prvé stretnutie s herečkou svetového formátu. Je to úžasná dáma.

Máte za sebou množstvo seriálov aj filmy či videoklipy, ale v divadle ako keby ste sa objavili až pred dvoma rokmi.

Nie je to celkom tak, činohru som hrával už aj na škole. Ale vždy som asi viac inklinoval k filmovému herectvu. Aj na školu som sa prihlásil preto, aby som hral pred kamerou. Teraz opäť hrávam aj v divadle. Postavu Glumova v Mestskom divadle DPOH v Bratislave považujem istým spôsobom za ďalší míľnik v kariére.