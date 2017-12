Šéf Anasoftu: Literatúra má špeciálny dar, podporuje kreativitu

Literárnych cien a súťaží nie je na Slovensku málo – mohlo by sa dokonca zdať, že nie je veľa literátov, ktorým sa nejaká cena doteraz neušla. Ale medzi týmito cenami je jedna, ktorá si za desať rokov vydobyla v literárnej obci obzvlášť dôstojné miesto. Anasoft litera. Prezident firmy Anasoft Michal Hrabovec vysvetľuje, prečo je to tak.

TEXT: Róbert Kotian

Prečo vlastne vzniklo spojenie technologickej firmy a slovenskej literatúry?

„Pred vznikom ceny Anasof litera sme podporovali združenie Ars poetica. Jedného dňa sme ich oslovili s otázkou, či nemôžeme urobiť niečo poriadne, čo by mohlo mať vážny dosah na kultúru. Vtedy prišli Katka Kucbelová a Marek Turňa s návrhom, že tu nie je žiadna poriadna nezávislá cena, ktorá by oceňovala pôvodných tvorcov prózy. Vedeli sme, že to bude beh na dlhé trate, lebo v tých rokoch pôvodná slovenská literatúra nemala dobrý zvuk a nebola veľmi uznávaná. Sme bežci na dlhé trate a rozumieme tomu, že keď chceme niečo poriadne spraviť, tak to skrátka trvá dlho. Dnes je z Anasoft litery najprestížnejšie literárne ocenenie.“

Vaša firma bola viackrát ocenená za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu. Je to súčasť vašej firemnej kultúry alebo vnímania spoločnosti?

[content type="citation"]Často hovorím, že sa najviac bojím o naše deti, ktoré čítajú čoraz menej.[/content]

„Súvisí to možno s tým, že koncentrovať svoje úsilie na jednu vec, ktorá má výsledok, je lepšie, ako trieštiť svoje sily na tisíc drobných aktivít, ktoré síce môžu byť užitočné, ale na konci dlhodobo nikam nevedú.“

Vnímate aj opačnú stránku veci, teda bonus, ktorý vám prináša táto literárna cena? Odlišujete sa od viacerých firiem a prináša vám to akýsi pozitívny obraz.

„Pre niektorých ľudí sme pozitívnym príkladom toho, ako sa dá ovplyvniť spoločnosť. Ale sú aj opačné príklady, keď nám niektorí klienti vyčítajú pri platení faktúr, že nechcú, aby sme podporovali kultúru. Oni si neuvedomujú, že je to len zlomok ceny a je naším vlastným rozhodnutím, čo s nimi urobíme, že ich ,neporozhadzujeme´ inde.“

Podporou literatúry im predražujete faktúry?