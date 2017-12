Štvavé rádio pred tribunálom

Medzinárodný inštitút pre politické vraždy priblíži tému genocídy v Rwande ako politické umenie. Uvidíme ho na Divadelnej Nitre.

Koncom 20. storočia zažil svet jednu z najväčších genocíd v histórii. Pri masových vraždách v Rwande za tri mesiace zahynulo viac než osemstotisíc ľudí, zmasakrovaných militantnými skupinami. Konflikt bol vtedy zárodkom veľkej utečeneckej krízy a zostal mementom, na ktoré sa nesmie zabudnúť. Udialo sa čosi, o čom sme si mysleli, že sa už v moderných dejinách nesmie stať.

Spomínate si na svetové hity z 90. rokov? Predstavte si, že ich máte v slúchadlách, je jar roku 1994 a nachádzate sa v Rwande. Štyria rozhlasoví redaktori vám v dobrej nálade púšťajú západné pesničky a pritom rozprávajú o tom, aké je to vraždiť mačetami.

Práve máte možnosť byť svedkami toho, aký podiel dokážu mať médiá na rozpútaní nezvratných udalostí.

Približuje ich nemecko-švajčiarsky projekt Štvavé rádio. Autorom konceptu a režisérom je Milo Rau, švajčiarsky novinár a esejista. V roku 2007 založil v Zürichu divadelnú a filmovú producentskú spoločnosť so zvláštnym názvom Medzinárodný inštitút pre politické vraždy. Zameral sa vtedy na dokumentovanie posledných hodín života Eleny a Nicolaja Ceaucescuovcov. Odvtedy vytvoril pod hlavičkou spoločnosti desiatku ďalších prác, posledným z nich je zatiaľ vlaňajší divadelný projekt Občianske vojny.

Jeho Štvavé rádio priváža na Slovensko festival Divadelná Nitra. Inscenácia vznikla v roku 2011 a rekonštruuje vysielanie rwandského rádia podľa záznamov a výpovedí, zhromaždených Medzinárodným súdnym tribunálom pre Rwandu. V 90. rokoch autoritárska vláda v Rwande rozsievala nenávisť medzi obyvateľov krajiny. V tom čase vznikla populárna rozhlasová stanica RTLM, ktorej zamestnanci dopredu pripravovali genocídu ako akúsi predvolebnú kampaň, šíriac propagandu proti menšine Tutsiov. Časť hutujských obyvateľov sa jej podarilo tak radikalizovať, že boli pripravení vraždiť.

Scénická montáž je cestou do komplikovaného sveta rasovo motivovanej nenávisti, ktorá má svoje strašné následky. Režisér pracuje okrem záznamov tribunálu z vysielania rádia aj s výpoveďami obetí. Inscenáciu obsadil rwandskými hercami, ktorí sa na udalosti osobne pamätajú.

Medial Banana + Trolejboys

Na Slovensku nemáme veľa reggae kapiel – zrejme v našich geografických končinách je tento štýl pre mnohých stále exotickým, bez koreňov. Preto je zaujímavé v typicky jamajských rytmoch počuť slovenčinu.

V tejto kombinácii môžete počuť aj piesne od zoskupenia Medial Banana, ktoré vzniklo v roku 2009 a dnes už pripravuje druhý album. Vyjsť by mal teraz, na jeseň.







„Snažíme sa v ľuďoch vyvolať pohodu, dobrú náladu, smiech, nadhľad, ale aj poukázať na problémy doby a obyčajných ľudí,“ povedali v rozhovore pre portál Doucha. Okrem reggae ich inšpirujú aj štýly ska či etno.

Na pódiu sa vystriedajú ešte s kapelou Trolejboys, ktorá na svojom Facebooku o sebe uvádza: „Mladá, síce nepríliš hudobne talentovaná kapela, ale zato s názorom.“

Odtlačok duše

Pre divadelníčku Viki Janouškovú a Miloša Janouškovcov je to neuveriteľné, ale je to tak: od ich založenia ubehlo rovných päť rokov. Tvrdia, že kultúrne centrá typu Ticho a spol, ktoré v Bratislave založili na mieste voľakedajšieho štúdia a.ha, majú životnosť zhruba desať rokov. Okruh ich fanúšikov im teraz praje, aby to bolo stokrát toľko.



Z inscenácie Déjà vu divadla Ticho a spol. FOTO – TICHO A SPOL

Ticho a spol združuje niekoľko divadelných skupín, ktoré pod jeho strechou fungujú: predovšetkým tu sídli súbor Stopy snov, ktorý sa venuje cez divadelnú arteterapiu venuje mentálne postihnutým ľuďom a má výborné výsledky. Pracuje tu aj výnimočné zoskupenie Med a prach, Prešporské divadlo, funguje tu pesničkárska, diskusná či literárna scéna. K piatym narodeninám matky týchto scén kolektív pripravil muzikantský a spomienkový večer spojený s vernisážou. Nazval ho Odtlačok duše a účinkujú v ňom mnohí protagonisti spod spoločnej strechy – Michal Ďuriš, Adriana Geričová, Judita Hansman, Ivan Martinka, Jana Lieskovská, Pavol Plevčík, Paťa Jarjabková a ďalší.

