Prvý večer Bratislavských jazzových dní zakončia hviezdni Snarky Puppy z Brooklynu

Jazzová slávnosť sa blíži, postupne vám predstavíme účinkujúcich

26. sep 2015 o 10:19 Marian Jaslovský

Bratislavské jazzové dni budú o čosi dlhšie, takto bude vyzerať prvý deň.

Kto sa obával, že Bratislavské jazzové dni po ambicióznom štvordňovom programe, ktorým vlani oslávili svoje 40. výročie, skončia alebo aspoň uberú paru, bude potešený. Aj program blížiacich sa 41. „džezákov“ sa natiahol na štyri dni a sľubuje veľa. Postupne predstavíme všetky štyri večery festivalu, ktorý má na mape svetových jazzových podujatí významné miesto a prežil oboch svojich bývalých väčších súputníkov z Prahy aj Varšavy.

Víťaz minuloročného Pódia mladých talentov v piatok 23. októbra tradične otvorí festival na hlavnom pódiu. Trio GrooveHub vzniklo v roku 2012 okolo klávesistu Ľubomíra Šrama. Zvuk kapely celkom dobre vystihuje názov – všetko sa točí okolo masívneho groovu, do ktorého hudobníci implantujú prvky rozličných hudobných žánrov, hlavne rocku, soulu/funku a latina.

Rodina slovenského gitaristu Andreasa Váradyho sa presťahovala z južného Slovenska do Anglicka v roku 2007. Andreas začínal ako zázračný maloletý pouličný gitarista. Jeho talent ho čoskoro katapultoval na Montreux jazz festival, kde ho videl legendárny Quincy Jones, ktorý sa o ňom vyjadril, že je jeden z najtalentovanejších hudobníkov tejto planéty – a to je chlap, ktorý robil s desiatkami najväčších, aj so Steviem Wonderom aj s Michaelom Jacksonom. Na BJD 2015 sa Andreas predstaví v kvartete so svojimi bratmi a saxofonistom Radom Tariškom, s ktorým hrali už viackrát.

Jeff Ballard je fenomenálny americký bubeník, ktorý sa vypracoval na mimoriadne vplyvnú osobnosť ako líder i sideman (teda spoluhráč v projektoch). Do Bratislavy príde s triom so saxofonistom Chrisom Cheekom a spevákom a gitaristom Lionelom Louekeom z afrického Beninu, ktorý je sám veľkou hviezdou. Výsledkom bude džez pre tých, ktorí ho radi náročnejšie.

Snarky Puppy je aktuálna veľká hviezda inštrumentálneho veľkokapelového fusion, teda niečo naozaj ojedinelé. Považuje sa za jednu z najvplyvnejších jazzových skupín súčasnosti. Vedie ju basgitarista Michael League, za desať rokov existencie vydala desať albumov a odohrala stovky nezabudnuteľných koncertov. Minulý rok bola prvýkrát nominovaná na cenu Grammy.

Na B pódium, ktoré v Inchebe získalo oveľa väčšiu popularitu ako v PKO, sa okrem formácie amerického klaviristu Kirka Lightseya a rakúskeho trombonistu Paula Zaunera predstavia aj dve slovenské skupiny, finalisti mladých talentov.