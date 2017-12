Road movie v našich kinách komentuje zakladateľ Pink Floyd

Slovenské kiná premietajú záznam koncertu s legendárnymi pesničkami. V Nitre vzdávajú hold klaviristovi Monkovi, v Bratislave Kamilovi Peterajovi.

29. sep 2015 o 0:00 Štefan Hudec, Marek Hudec, ea, mog

ROGER WATERS: The Wall

Slovenské kiná premietajú záznam koncertu s legendárnymi pesničkami

Kinotip

The Wall je hudobnou road movie z najväčšieho individuálneho koncertného turné na svete, ktoré sa odohralo v rokoch 2010 až 2013. Komentuje ho Roger Waters, basgitarista a zakladateľ legendárnej skupiny Pink Floyd. The Wall bol ich jedenásty štúdiový album, posledný nahraný v klasickej zostave aj s klaviristom Richardom Wrightom.

Film ponúka divákom dokonalú šou plnú vizuálnych či pyrotechnických efektov, ale aj silné protivojnové posolstvo. Ak Waters hovorí o ľudskej cene akejkoľvek vojny, nemusí filozofovať ani si vymýšľať. Jeho otec aj dedko zahynuli vo svetových vojnách.

Skupina Pink Floyd bola v osemdesiatych rokoch silným hlasom vyjadrujúcim nedôveru mladej generácie k akýmkoľvek autoritám – od učiteľov v školách až po vládu a armádu. V socialistickom Československu sa prirodzene stala súčasťou vnútorného sveta tých, čo revoltovali proti komunizmu.

Waters dnes vysvetľuje, ako ich najznámejšie dielo vzniklo. Keď v druhej polovici sedemdesiatych rokov vyšli na turné s albumom Animals a hrali na veľkých štadiónoch, často sa cítili celkom oddelení od svojich divákov. Preto koncom roku 1979 nahrali legendárny album.

Predstavovali si, aké by to bolo, keby sa na začiatku koncertu začala stavať stena medzi hudobníkmi a divákmi. Na konci koncertu by sa úplne domurovala a viac by sa už navzájom nepočuli. Samozrejme, vedeli, že takýto záver koncertu by bol veľmi krutý, ale pocit odcudzenia sa stal zdrojom inšpirácie.

Ešte aj v roku 1982 vyšiel animovaný film s obrázkami Geralda Scarfa, ktorého často vnímajú ako „piateho“ člena skupiny.

Súčasný stav sveta, keď politici znova túžia stavať na rôznych miestach sveta nové a nové múry, priviedol Watersa k myšlienke, aby sa vrátil k téme steny a k úvahe, kam nás zavedie nenásytná túžba po moci a zdrojoch.

Zuzana Uličianska

Divadelná Nitra: Starý Monk

Festival / DAB – Štúdio, Nitra 20.00

Thelonious Monk zo Severnej Karolíny začal hrať na klavíri ako samouk, keď mal šesť rokov. Čoskoro sa ukázalo, že v malom chlapcovi sa skrýva neuveriteľná fantázia a schopnosť autentickej hudobnej výpovede. Cez svoj neortodoxný prístup k hre sa stal napokon jedným z najvýznamnejších džezových hudobníkov všetkých čias.



FOTO - Kurt Van der Elst-HiRes

Jeho unikátny improvizačný štýl zaujal známeho flámskeho herca, režiséra a performera Josseho de Pauwa. Spolu s muzikantom Krisom Defoortom vytvorili zábavné džezové soirée so živou hudbou. Vzdávajú tak hold „starému Monkovi“, preslávenému spontánnym tancovaním počas džezových koncertov, keď práve nemal sólo.

V čarovnom „dramatickom koncerte“ odkazujú protagonisti na jeho hudbu a cez improvizáciu oslavujú slobodu umeleckého vyjadrovania. Josse de Pauw hodinu tancuje a recituje svoju poéziu – o nádejach a úzkostiach starnúceho muža. A o tom, že ak v sebe cítime potenciál, je úplne jedno, koľko máme rokov.

(ea)

Kamil Peteraj – Galakoncert V slepých uličkách

KONCERT/ Incheba Expo aréna, Bratislava 20.00

Takmer polstoročie sa už Kamil Peteraj hrá so slovami, znovu a znovu siaha do svojej nevyčerpateľnej zásoby metafor, aby písal texty, ktoré sa len tak ľahko nezabúdajú a rezonujú nie len v hlavách, ale aj v duši. Jeho originálny a nadčasový jazyk spôsobil revolúciu, ukázal, že poézia môže byť moderná a populárna.



Foto: SME – Jozef Jakubčo

Rozhodnutie, že okrúhlu sedemdesiatku oslávi práve v obklopení svojich najväčších hitov, je teda celkom pochopiteľné. V podaní mnohých slovenských aj českých umelcov znova zaznejú piesne, ktoré aj po niekoľkých desaťročiach nestratili nič zo svojej krásy, kvality či pravdy.

Na galakoncerte, ktorý bude nahrávať aj RTVS, vystúpi napríklad Pavol Hammel, Meky Žbirka, Robo Grigorov, Peter Lipa, Peter Nagy, Lenka Filipová, Olympic alebo Peter Bič Projekt.

(mog)