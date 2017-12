Dúbravský bol jasný talent. A zrazu maľuje jablká

Nová výstava Andreja Dúbravského má extra nápad. Od klasických inštalácií ju odlišuje rozmer navyše - smrad vidieka

28. sep 2015 o 16:40 Katarína Lacková

Mladí a občas aj lascívni chlapci, ktorých tak rád maľoval, sa zmenili a stali sa z nich farmári. Vidiek je novou témou výtvarníka Andreja Dúbravského.

Výstava je nevhodná pre maloletých divákov, stojí na ozname pri vstupe do Mirbachovho paláca. Galéria mesta Bratislavy tu vystavuje diela jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej mladej maľby, Andreja Dúbravského.

Toho, kto jeho umenie pozná, nahota a erotický náboj neprekvapia. Do povedomia sa dostal najmä preto, že často maľuje holé chlapčenské postavy so zajačími ušami. Netají sa vlastnou nahotou či homosexuálnou orientáciu a ani tým, že inšpiráciu hľadá napríklad v porne. Často sa vníma kontroverzne, sám si to o sebe však nemyslí.

FOTO SME - Gabriel Kuchta

Vidiečan

Andrej Dúbravský vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení a už počas štúdia mal úspechy. Doteraz vystavoval v New Yorku, Prahe či Berlíne, vyhral Cenu Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov a je tiež zastúpený v zbierkach Slovenskej národnej galérie.

Výstava Rural Desires v mestskej galérii je však niečím výnimočná. Po skončení štúdia je to jeho prvý veľký sólový projekt na Slovensku. Sám mu prikladá zvláštny význam. „Myslím si, že sa časom ukáže, že je to najdôležitejšia výstava, akú som mal minimálne v Česko-Slovensku za posledné roky. Je pre mňa začiatkom novej éry,“ hovorí.

Aj preto, že predstavené diela odzrkadľujú novú etapu v jeho živote. Dvadsaťosemročný umelec sa z Bratislavy presťahoval na vidiek, do obce Rastislavice, kde kúpil dom. Tunajšie prostredie a zvyky sa výrazne premietli do jeho tvorby a sú tiež hlavným motívom projektu.

„Výstava mala byť pôvodne o niečom inom. Pripravoval som ju takmer rok, ale môj návrat na vidiek úplne zmenil koncept výstavy,“ vysvetľuje. „Keď maľujem vonku v záhrade, všade sú ovocné stromy a zelenina. Nemôžem používať iba čiernu, ako som to robil v temných ateliéroch v USA alebo v Bratislave. Nikdy pred tým by mi nenapadlo, že raz budem maľovať čerešne alebo jablká!“

FOTO - Katarína Lacková

Farmár je nahý

Výstava je rozdelená do dvoch častí. Na prízemí galérie si diváci môžu pozrieť spomínané veľkoformátové plátna s ovocnými stromami (prekypujúce zelenou a žiarivo červenou) a Dúbravského typické portréty mladých chlapcov. Z tých sa však už stali „farmári“ v slamených klobúkoch so steblom trávy v ústach. Vidiecku idylku narúšajú lascívne pózy obnažených mladíkov s až pornografickým výrazom. Vďaka tomu si autor šikovne udržuje odstup od romantického klišé.

Okrem malieb je tu vystavená aj málo známa Dúbravského keramika. Farebné vázy s postavami – pripomínajúce jeho „zajačie“ postavy – sú prezentované na baloch slamy či v zátišiach s kukuričnými šúľkami. Na Slovensku zatiaľ bola vystavená len jedna.

FOTO - Andrej Dúbravský

Klobásy a slanina v galérii

No a skutočná šou sa začína na druhom poschodí. Kto sa rozhodne vyjsť popri expozícii s barokovým umením až do podkrovia, uvidí čosi, čo by v galérii nečakal. Priestorová inštalácia, ktorú pripravil sám autor, je v absolútnom kontraste ku klasickej výstave na prvom podlaží.

Divák vojde do tmavého, slabo osvetleného priestoru, deleného drôteným pletivom. Po prekonaní prvotného dojmu z prvoplánových odkazov na problematiku životného prostredia v podobe zátiší s odpadkami sa návštevník začne zaujímať, odkiaľ prichádza ten zvláštny zápach. Výstava je totiž doplnená o ďalší rozmer.

Na zmysly návštevníkov silne pôsobí slanina a klobása rozvešaná po celom podkroví. Dedinské prostredie sa stáva autentickejším. Medzi rôznymi predmetmi dominujú vysoké sušené slnečnice a kukurica, sudy od kapusty či stan. Obrazy sú voľne opreté o ploty a steny, portrétne kresby visia z podkrovných trámov alebo sa premočené od kvapkajúcej masti zo slaniny váľajú len tak po zemi.

Andrej Dúbravský vytvoril jeden kompaktný celok, akýsi obraz vidieka. „V tom všetkom sa divák prechádza a nachádza vzťahy medzi predmetmi. Pre niektorých je to ako skanzen spomienok na detstvo na vidieku,“ priblížil svoj koncept. Výstava potrvá do 15. novembra.