Hiphop bol blízko k revolúcii. Chystal ju Dr. Dre

Dr. Dre dlho nič poriadne neurobil. No jeho nový album by mohol byť nahrávkou roka

28. sep 2015 o 18:07 Tomáš Prokopčák

Dr. Dre nahral album Compton a polemiky sa môžu začať. Pretože to, čo je pre niekoho životný výkon, to je v jeho prípade priemer.(Zdroj: TASR)

Teraz bude musieť aj Kanye West stiahnuť chvost. Album Comptom je dôkazom, že v hiphopovom svete robí najlepší biznis Dr. Dre.

Keď pred viac ako pätnástimi rokmi Andre Romelle Young, teda Dr. Dre, vydal album 2001, bola to hudobná revolúcia. Táto nahrávka symbolicky ukončila premenu západoamerického g-funku na oveľa uhladenejší hip-hop.

Bola to nahrávka, ktorá pomáhala vybudovať budúce kariéry. Viacerých umelcov, nielen Eminema. Jej skladby dodnes patria ku klasickému fondu žánra, akurát, že od jej vydania Dr. Dre nenahral nič podobné. Až teraz, keď vydáva album Compton.

V časoch cirkusu

Medzičasom sa zviditeľnil Kanye West a ten poslal celý hiphop bližšie k rocku, cirkusu a strednému prúdu. Dnes preň máme obyčajné označenie pop. No kým on a Jay Z rozprávali o tom, ako točia biznis, Dr. Dre ho naozaj robil. Kým iní pochodovali po pódiách výročných cien a hovorili nezmysly, on zarobil takmer miliardu dolárov. Vytvoril značku Beats a úspešne ju predal Applu, v poslednom čase sa dokonca vybral do filmového priemyslu.

A práve tam sa začína príbeh albumu Compton.

Viac než analýza dôvodov jeho vzniku a nostalgie za časmi dávnej kalifornskej hiphopovej skupiny N.W.A. je dôležitá otázka: má ešte dnes zmysel počúvať hudbu od päťdesiatročného Dr. Dre na jeho vlastnom albume?

Napohľad ho nevidno

V prvom rade, Dr. Dre nie je producent v skladateľskom význame. Nie je to len niekto, kto napíše skladbu a niekomu ju nechá naspievať či narapovať.

Je producentom v tom starom zmysle. Ktosi, kto má naozaj zmysel pre obchod, veci nielen vymýšľa, ale aj zabezpečí, aby sa im darilo. Má cit na nové mená, pomohol Eminemovi, 50 Centovi a stvoril aj mnohých ďalších. Naposledy obľúbenca kritikov Kendricka Lamara. Znamená to, že aj keď jeho hudbu nie je na prvý pohľad vidieť, to on poťahuje povrazmi v pozadí tak, že nejaký Kanye West môže iba smutne hľadieť do zeme.

Prečo to píšeme? Pretože práve nejako podobne treba vnímať aj album Compton. Nie je to len soundtrack k filmu, ktorý vyšiel tiež tento rok, je to kompilácia. Alebo ak chcete, showcase všetkého, čím sa Dre obklopuje a v minulosti obklopoval.

Odhaduje sa, že Dr. Dre už zarobil takmer miliardu dolárov. FOTO – SITA

Preto na nahrávke narazíte na legendy ako Xzibit či Snoop Dogg, na Eminema alebo Ice Cuba, ale aj na spomínaného Kendricka Lamara či The Game. A čo je ešte dôležitejšie, aj na budúce hviezdy ako Anderson .Paak či King Mez. Dre sa totiž postará, aby sa hviezdami stali.

Toto nie je hlúpe

„Ak tu je nejaké prekvapenie, tak to, že päťdesiatročný Dre znie dôležito. Vždy závisel od iných rapperov a producentov, inšpiroval sa nimi a jeho vlastný odkaz je úzko zviazaný s tým, že objavoval talenty,“ píše o albume Pitchfork. „Comptone tento prístup znásobil. Hoci je to album najmä osobný, je aj spoločný. Vlastný hlas potláča a necháva vyznieť vokalistov.“

Na tejto nahrávke nájdete aj klasické ťažké trueschool skladby s početnými nasamplovanými linkami a zároveň aj relatívne moderné piesne postavené na princípoch tanečnej elektroniky. Skladby, kde sa rapuje pokojne a čisto v duchu najlepšej tradície hiphopu, ale aj rýchle dubletimes. Nechýba mu ani lenivé a spomalené frázovanie polovičnou rýchlosťou. Nájdete tam ľahko stráviteľný pop aj skladby, ktoré by sa pokojne hodili na album od M.I.A.

Dôležitejšie pritom je, že Dr. Dre to drží pokope a že sa mu album nerozpadá na vzájomne nesúvisiace skladby. A kto zvláda angličtinu, zistí, že zväčša nepočúva úplne hlúposti.

Dr. Dre je jedným z hrdinov filmu Straight Outta Compton, hrá ho Corey Hawkins (v strede). FOTO - TASR

Vynikajúci. Nič viac

„Compton má v sebe niektoré z jeho najambicióznejších vecí,“ zdôrazňuje Rolling Stone. Je to tak. No ak očakávate radikálnu revolúciu, počuť ju nebudete. Compton nie je 2001 ani jeho debut The Chronic. Chvíľu na ňom cítiť nostalgiu, inokedy znie (relatívne) moderne, raz je avantgardnejší, potom pláva po povrchu vykalkulovaného zvuku určeného pre rádiá, streamovacie služby a hitparády.

Pri väčšine iných producentov by mohol byť Compton ich životným albumom, v prípade Dr. Dre to je skvelá nahrávka. Vynikajúci hiphop a jeden z najlepších albumov roka. Je to málo?