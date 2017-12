Slováci ukazujú, čo je to popart

Londýnska Tate Modern si vybrala diela slovenských umelcov Želibskej a Jankoviča, médiá ju za to kritizovali

29. sep 2015 o 17:21 Marek Hudec

Popart reagoval na kubánsku revolúciu, hrozby nukleárneho odpadu alebo východoeurópsky socializmus. Tate Modern sa rozhodla ukázať jeho inú tvár. Nielen Warhola.

Popart, to nie je len Andy Warhol a niekoľko desiatok verzií jeho portrétu herečky Marilyn Monroeovej alebo známy obal albumu kapely The Velvet Underground s banánom. Keby sme sa naň pozerali len týmto zúženým pohľadom, potom by sa zdalo, že jeho hlavnou témou bola predovšetkýmn kritika masovej kultúry a kopírovania.

Popart, to je čosi oveľa viac.

Že to nevidíme, je aj vinou vystavovateľov. Viedenská MUMOK napríklad do polovice septembra lákala návštevníkov na zbierku manželov Ludwigovcov a tú tvorili predovšetkým diela amerických umelcov. Prehliadka síce žiarila farbami, no tematicky pôsobila jednotvárne.

Proti tomuto prúdu sa teraz rozhodla ísť londýnska Tate Modern.