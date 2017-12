Je možné, aby sme milovali aj nemožné?

3. feb 2003 o 14:30 Zuzana Uličianska

Ladislav Chudík vstúpil do Siene slávy. FOTO - ČTK

Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča? V televízii je možné všetko. Zdá sa, že mladší syn OTO má už v rodine televíznych ankiet už svoju pevnú stoličku, o čom svedčí aj viac ako 228-tisíc hlasujúcich, čo je len o niečo menej ako naposledy získal TOM.

Design sošky OTO sa na rozdiel jeho bračeka TOM-a každoročne mení, stále však ide o akési magické oko na stopke. Slávnostnému ceremoniálu sa tentoraz podarilo vyhnúť tým najväčším prešľapom, a to decentnejším výberom odovzdávajúcich, vystupujúcich a pravdepodobne aj sponzorov, ktorí, dúfam, tentoraz vzápätí nevyhlásia bankrot. Program sa celkovo pohyboval v rámci štandardu podobných podujatí.

Mená väčšiny víťazov by som mohla prekopírovať z článku o minulom ročníku. Daniel Krajcer, Jozef Pročko, Zdena Studenková, Miro Žbirka, Jozef Nodžák i Soňa Müllerová si svoje pozície na špičke popularity udržali, posledne menovaná sa stala s počtom viac ako 37-tisíc hlasov absolútnou „Otíliou“. Prekvapením aj pre samotnú speváčku bolo víťazstvo Mishe. K veľkej zmene došlo v kategórii športový komentátor, kde po moderátorke Jarmile Hargašovej vyhral komentátor Miroslav Michalech, známy predovšetkým futbalovým fanúšikom.

Sobotňajší večer mal dva emocionálne vrcholy. Po prvýkrát sa diváci postavili, keď Božidara Turzonovová v rámci kategórie najlepší herec s pohnutím prečítala meno Júliusa Satinského, „skvelého človeka a veľkého kamaráta, akým bol a navždy zostane“. Cenu za nedávno zosnulého umelca prišli prevziať jeho deti. Ďalšie standing ovation právom patrilo Ladislavovi Chudíkovi. Táto legenda televíznej obrazovky si pri vstupe do Siene slávy s veľkorysosťou spomenula aj na ďalších výnimočných kolegov, ktorí spoločne vytvárali najväčší seriál v histórii našej televízie - povestné televízne pondelky. Ladislav Chudík vyzval prítomných, aby túto pamiatku naďalej zveľaďovali.

Večer sa predĺžil nad pôvodne plánovaný čas aj vďaka dlhotrvajúcim „ďakovačkám“. Daniel Krajcer sa neúprimne začudoval, ako muž môže zvíťaziť nad ženskou krásou, Jozef Nodžák sa zamyslel nad svojou láskou k deťom a televízii, Jozef Pročko zneužil situáciu, aby odkázal istým novinám, čo si o nich myslí. O najväčšiu šou večera sa však postarali jeho kolegovia. Do čela tvorcov ocenených v kategórii zábavných relácii sa postavil Juraj Mokrý, ktorý sa samoprezentoval ako osobnosť, ktorá si môže dovoliť na javisku všetko. Chlapci z Je to možné? sa dostali do pozície víťazov prvýkrát, takže je možné, že to nabudúce nebude až také nemožné.

Moderátor Tibor Hlista sa v záujme udržania pozornosti často pohyboval na hrane, občas sa na vlastnom vtipe aj potkol, ako napríklad, keď nepatrične glosoval stále vynikajúceho Josefa Laufera. Aj otázky typu - Ako to robíte, že z vás vyžaruje taká osobnosť? - môžu len ťažko dopadnúť dobre.

Nesporne najväčšou hviezdou večera bol za neprítomnosti Pavla Ruska nový riaditeľ STV Richard Rybníček. Poriadne sa ten večer popreháňal, ako rozdával ceny a blahoželal všetkým vrátane markizákov, predovšetkým však ako prijímal želania ocenených, aby sa do STV vrátila tvorivosť a hrdosť na túto značku. Tak už len aby sa tak čo najskôr stalo.

OTO 2002



Absolútna víťazka: Soňa Müllerová

Hlásateľ/hlásateľka: Soňa Müllerová

Moderátor/moderátorka spravodajských a publicistických relácií: Daniel Krajcer

Športový komentátor: Miroslav Michalech

Herec: Július Satinský in memoriam

Herečka: Zdena Studenková

Program: Je to možné?

Moderátor detských relácií:

Jozef Nodžák (Majster N)

Spevák: Miroslav Žbirka

Speváčka: Misha

Moderátor zábavných programov: Jožo Pročko

Sieň slávy: Ladislav Chudík