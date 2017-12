Pandžáb na mnoho spôsobov

Rôzni interpreti: Essential Asian Flavas Hits, Beats and New Grooves * Outcaste Recs 2003

3. feb 2003 o 9:45 DANIEL BALÁŽ

Ak ste náhodou ešte neprišli do styku s pesničkou Mundian To Bach Ke od akéhosi Panjabiho MC, buďte si istý, že prídete. Indicko-anglicko-americký hit to vzal oblúkom cez Nemecko, kde už dva mesiace rotuje na stanici Viva. Nahrávka producenta, ktorého skutočné meno je Raj, funguje na konfrontácii štýlov bhangry a hip-hopu: jednoduchý motív sitár, bubienky a vokál podporuje basový motív zo znelky k seriálu Knight Rider.

Panjabi MC znie originálne, aj keď celkom originálny nie je, veď s populárnou seriálovou melódiou skladateľa Stua Phillipsa sa pohral už pred pár rokmi Busta Rhymes. Je to však zaručený hit, a čo je zaujímavé, na rozdiel od množstva takzvanej bollywoodskej produkcie nie je preprodukovaný, čo v dnešnej vyčačkanej pseudo-eklektickej pop-music pôsobí priam ako undergroundový zázrak. Isto, o pol roka si na pesničku Mundian To Bach Ke (čosi ako Pozor na chlapcov) spomenie len málokto, ale bodaj by takýchto osviežení do rebríčkov a rozhlasového éteru prichádzalo viac. Tak, ako je ich viac na tomto 14-piesňovom výbere. A dokonca lepších.

Začnime zaslúžilým umelcom v pravom zmysle slova. Nusrat Fateh Ali Khan, majster pakistanského spevu qawwali, už síce nežije, stihol však naspievať dostatok materiálu, s ktorým sa radi pohrali aj Massive Attack, Leftfield, Michael Brook či v tomto prípade Partners In Rhyme. Nahrávka vám pripomenie milý film Blafuj ako Beckham, v ktorom zaznela.

Tak, ako sa v Indii asi každý Sikh volá Singh, aj jeden Panjabi MC by bol na výber tohto typu primálo. Je tu ešte DJ H And The Punjabi Outlaws alebo soulový (!) Punjabi Hit Squad. Podobne ako Panjabi MC znie Kam Dhillon, ktorého pieseň dotvára vtipný reklamný šot na nový Peugeot. Formácia Jakatta je stabilnou súčasťou britskej housovej scény, spolupracuje so speváčkou Sheilou Chandrou, váženou osobou v kruhoch worldmusic, nápadito remixuje The Clash, Coldplay i Boba Marleyho a ani tentoraz latku nepodliezli.

Hlbšie temné vody dub music navštívime s Badmarsch And Shri feat. UK Apache v remixe Bonobo a ťažké hip-hopové beaty ponúka Nitin Sawhney, ktorý pre zmenu nazval svoju pieseň netypicky, Punjabi.

Mimochodom, vedeli ste, že najväčším propagátorom modernej bhangry v Amerike je Timbaland - producent zodpovedný za úspech hudby Missy Elliott? Teraz už viete minimálne o jednom dôvode, prečo jej hudba znie tak odlišne a zaujímavo.