CD

nová klasika na pultoch

3. feb 2003 o 10:45 JURAJ ALEXANDER

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto D dur, op. 61 a Romances (G dur, op. 40 a F dur, op. 50)

DGG

Bezkonkurenčným hitom hudobného roku 2002 nemeckej superspoločnosti DGG sa stal disk s nahrávkou Beethovenovho husľového koncertu (Beethoven Violin Concerto D dur, op. 61 a Romances). Toto kolosálne dielo husľovej literatúry nahrala (opäť po dvadsiatich troch rokoch) známa nemecká sólistka Anne-Sophie Mtterová s Newyorskou filharmóniou pod taktovkou Kurta Masura, dlhoročného šéfa tohto orchestra. Sólistka sa nám predstavuje vo vrcholnej forme a svojím inteligentným prejavom kontroluje všetky úskalia koncertu, ktorý sa považuje za jedno z najkomplikovanejších diel svojho druhu. Na disku sú nahrané ešte dve populárne romance tiež od Ludwiga van Beethovena G dur, op. 40 a F dur, op. 50. Vynikajúca nahrávka.

Antonín Dvořák: Complete Pianio Trios

Supraphon

Milovníkov zasvätenej interpretácie komornej hudby navádzam na súbornú nahrávku klavírnych trií z pera veľkého českého skladateľa Antonína Dvořáka (Complete Pianio Trios). Tento krásny dvojdisk vydala firma Supraphon v edícii Archiv 3545-2112. Interpretačne si nemožno predstaviť lepšie klavírne trio, akým je svetoznáme Sukovo trio v obsadení: Jan Panenka – klavír, Josef Suk – husle, Josef Chuchro – viololončelo. Ak si porovnáme výkon Sukovcov s inými známymi svetovými triami, tak jednoznačne, čo sa týka Dvořáka, dominujú práve českí interpreti.

Alexandr Konstantinovič Glazunov

Naxos

Priaznivcov violončelovej literatúry by som chcel naviesť na pozoruhodný disk firmy Naxos, na ktorom nájdeme kompletnú tvorbu pre violončelo a orchester od ruského skladateľa Alexandra Konstaninoviča Glazunova (1865-1936). Sólistom je vynikajúci ruský violončelista Alexander Rudin, ktorý sa svojou suverénnou hrou jednoznačne zaraďuje medzi súčasnú svetovú špičku.

The Art Of Cecilia Bartoli

Decca

Ešte je tu disk, vydaný firmou Decca pod názvom The Art Of Cecilia Bartoli (Umenie Cecilie Bartoli). Táto mladá talianska mezzosopranistka prezentuje svoju muzikálnosť, neomylné rytmické cítenie a omračujúcu vokálnu virtuozitu tak, ako máloktorý zo súčasných umelcov. Je to nádherný kompilát, ktorý Decca vydáva ako hold tejto jedinečnej speváčke, ktorá svojimi nahrávkami získala už množstvo ocenení a, samozrejme, stále stojí na pódiách najväčších operných domov sveta. Vďaka!