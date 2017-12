Britský gladiátor si vypýtal k mixážnemu pultu mikrofón

V NuSpirit klube britský raper otvorí festival Waves, oplatí sa navštíviť divadlo v Bratislave aj Žiline.

1. okt 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, ea

Mike Skinner sa preslávil projektom The Streets.(Zdroj: Festival Waves)

Mike Skinner

DJ Set / NuSpirit Club, Bratislava 20.00

Rád sa hrá so slovami a ocenili ho za to aj v Oxforde. Texty britského rapera Mika Skinnera sa totiž stali predmetom akademického stretnutia o poézii. Na Slovensku už bol, s kapelou The Streets pred siedmimi rokmi vystúpil na Pohode, teraz však prichádza sám. Prečo?

Debut Original Pirate Material s dramatickou úvodnou skladbou inšpirovanou filmom Gladiátor spravil zo Streets hviezdy v priebehu niekoľkých dní. V ankete novín Guardian sa dokonca stal najlepším albumom prvého desaťročia nového milénia.

Po rastúcej popularite a štyroch ďalších nahrávkach sa však projekt a nadšenie skončili: „Robil som to desať rokov, občas moju prácu chválili, občas kritizovali, ale stratil som smer. Už neviem, kam to ďalej posunúť,“ hovoril Skinner v rozhovore pre rovnaký denník pred štyrmi rokmi. Hudby sa vzdať nevedel.

Rapera, ktorý síce „nikdy nežil v paneláku, ale ani nezhltol striebornú lyžicu“, však život veľmi nehladkal. Okrem toho, že trpel epilepsiou a chronickým únavovým syndrómom, na istý čas prepadol aj heroínu a alkoholovej závislosti.

Verejne tiež vyhlásil, že je asexuál, aj keď dnes žije s manželkou a dcérou. Jeho životopis rovnako ako piesne naznačujú silnú osobnosť – bude rovnako silné aj jeho vystúpenie, ktorým dnes otvorí festival Waves?

„Jeho DJ-ské vystúpenie bude zrejme tanečné a eklektické, predstaví súčasnú britskú bassovú hudbu, ale aj disco,“ sľubuje riaditeľ festivalu Tibor Holoda. Skinner Bratislavu navštívi aj preto, že v našich končinách uvedie svoj filmový dokument. Festival Waves si ho vybral, lebo na Slovensku ešte stále rezonujú spomienky zo spomínaného koncertu Streets na Pohode.

To, či počas miešania hudby bude Skinner aj rapovať, ešte Holoda nevie potvrdiť, ale mikrofón si od organizátorov na pódium vypýtal.

video //www.youtube.com/embed/flt1I1U74h4

Donor, swingers a iné experimenty...

Divadlo SkRAT / A4 Nultý priestor, Bratislava 20.00

Robiť divadelný experiment, to divadlo SkRAT vo svojom prístupe rado praktizuje. Cez ňúranie sa v sebe, v charakteroch a prejavoch ľudí naokolo súbor vytvoril už mnoho inscenácií. Tentoraz sa rozhodli trochu poštudovať vedeckú literatúru, ktorá sa zaoberá tým, či sa ľudia naozaj zachovajú tak, ako si to o sebe pôvodne mysleli. Navodili si životné situácie a zrekonštruovali ich. Vznikla tak inscenácia Donor, swingers a iné experimenty, v ktorej sa ukáže výsledok.

„Človek ako tvor je ovplyvniteľný. Pravda je, že sa väčšinou zachová inak, než si pôvodne myslel. Radšej nehovorte vopred, ako sa zachováte. Netreba sa nádejať, že splníme, čo si myslíme,“ hovorí režisér Dušan Vicen. Odporúča byť radšej ostražitým a nemyslieť si, že človek je proti všetkému odolný.

Inscenáciu zostavil ako mozaiku scénok, ktoré na seba voľne nadväzujú, a v duchu absurdity, s ktorou protagonisti radi pracujú, by mali tvoriť kompaktný celok. Mottom tvorcov a ich bizarných postavičiek je základná otázka z Majstra a Margaréty, v ktorej sa tajomný Woland pýta: Kto riadi ľudský život, človek sám alebo niekto iný?

V hlavných úlohách sa predstavia Jana Oľhová, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Vít Bednárik, Vlado Zboroň, Lucia Árendášová a Anna Čonková.

FOTO - SkRAT

VerTeDance: Korekce

Tanečné divadlo / Stanica Žilina-Záriečie 19.00

Kedy človek pocíti neslobodu - keď nedostane, čo chce, alebo keď sa prispôsobí niečomu, čo je proti jeho vôli? A čo je potom sloboda, kde sú jej hranice? Ak má neobmedzené možnosti, ťažko sa rozhodnúť a niečomu uveriť, byť o niečom skutočne presvedčený.

O týchto otázkach uvažujú tvorcovia tanečného súboru VerTeDance. Odpovede hľadajú v tanečnej inscenácii Korekce, ktorú vytvorili ako originálnu kombináciu pohybu a živej hudby. V súčasnosti najoceňovanejšiu inscenáciu českej tanečnej scény si možno pozrieť dnes aj zajtra na žilinskej Stanici v réžii Jiřího Havelku.

FOTO – STANICA ŽILINA