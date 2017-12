Loki pre SME: Láska, smiech a dobré školy sú jediné, čo potrebujeme

Tom Hiddleston hral temného boha vo filme Avengers a svet zabával tým, ako ho Hulk rozmetal. Dnes rozmýšľa, ako zostať človekom

30. sep 2015 Kristína Kúdelová

Komiksový temný bôžik z marvelovskej série? Vôbec nie. TOM HIDDLESTON je ukážkou anglického džentlmena. Rozprávali sme sa s ním na festivale v San Sebastiane, kde sa ukázal v úlohe patológa v apokalypticej dráme Bena Wheatleyho High­-Rise.

Dostali ste úlohu patológa, ktorý sa presťahuje do novej výškovej budovy a spolu so susedmi prepadne čistej dekadencii. Ako vás na ňu prehovorili?

„Ešte som tuším nerobil film, ktorý by vyzeral jednoducho. Dráždi ma, keď je scenár čudný, som zvedavý, ako nejaká čistá fantázia môže nakoniec ožiť. Ani teraz ma teda nemusel nik prehovárať, naopak, nadchlo ma, že nakrúcame film podľa J. G. Ballarda, úžasného outsidera.“

Jeho vízia sveta je dosť apokalyptická. Rozumiete, čo ho k nej doviedlo?

„Ballard bol síce Angličan, ale vyrastal v Šanghaji. Svoju krajinu poznal len z rozprávkových kníh, predstavoval si ju ako svet, kde žije Macko Pú. Keď sa v nej nakoniec ako štnásťročný ocitol, žasol. Čo je toto za miesto? Bolo temné, depresívne, zničené druhou svetovou vojnou. On, zosobnená anglickosť a džentlmen, sa v ňom cítil úplne mimo.“

Súhlasíte s tým, ako vidí svet?

„Obdivujem jeho pátranie po tom, aká je ľudská povaha, ako sa ľudský rod správa v extrémnych situáciách. Hnal svoje postavy do telesných aj duševných limitov, strhával z nich civilizačnú masku a ukazoval, akí dokážeme byť. Predvídal náš život v technokratickej spoločnosti, tušil, že naším zvrchovaným vládcom budú technológie, že železom, betónom a sklom vytlačíme prírodu. A vravel, že raz nás to vrhne do riadneho chaosu.“

Ako ste sa na taký príbeh vedeli naladiť?

„Väčšinou sa na nakrúcanie dôkladne chystám, tentoraz mi však režisér Ben Wheatley povedal: Príliš sa nepripravuj, nehľadaj v príbehu postavu. Ja chcem teba, tvoje reakcie na Ballardov svet.“

To znamená, že ste sa nemohli skryť za postavu, ako herci zvyčajne hovoria?

„Režiséri zväčša chcú, aby ste pochopili podstatu postavy, chápali ju a súcitili s ňou. Aj keď som nakrúcal Vojnového koňa so Spielbergom, aj vtedy som musel vlastnými citmi reagovať na vymyslenú scenériu, vymyslené okolnosti. Hranie je ako prieskum možností, pýtam sa pri ňom, aké by to bolo, keby som sa v takej situácii ocitol sám. V tomto prípade som sa musel vžiť do muža, ktorý sa snaží zostať sivý pod sivou oblohou, vypadnúť zo západného Londýna a v novom, superefektívnom priestore si žiť svoj anonymný život. “

V High-Rise hrá spolu s Jeremy Ironsom, Lukeom Evansom a Siennou Miller. FOTO - ZINEMALDIA

Ako vašu postavu v High­ ­Rise charakterizuje to, že je patológom?

„Presne takto. Pomáha mu byť nezávislým, nezaangažovaným, emočne nepripútaným. Lenže budova ho núti, aby sa do jej sveta zamiešal.“

Chápete patológov, ako sa im darí udržať si nad mŕtvym telom nezaujatosť?

„Neviem si predstaviť, že by som zostal nezaujatý. Ale šiel som na pitvu, keď forenzisti zisťovali príčinu smrti.“

A? Neodpadli ste?