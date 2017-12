Ruské duo Tatu má konečne tetovanie

Londýn 3. februára (TASR) - V súlade so svojím názvom, ktorý v preklade z angličtiny znamená tetovanie, si členky ruského dua Tatu dali konečne ozdobiť ...

3. feb 2003 o 15:00 © TASR 2003

Londýn 3. februára (TASR) - V súlade so svojím názvom, ktorý v preklade z angličtiny znamená tetovanie, si členky ruského dua Tatu dali konečne ozdobiť svoje telá touto bolestivou okrasou.

Julia Volkovová (17) a Jelena Katinová (18) v súčasnosti bodujú vo svetových hitparádach anglickým singlom All The Things She Said. V nedeľu však zaznamenali historické víťazstvo, keď sa ich najnovší singel ocitol na absolútnej špici anglickej Top Chart.

Ruské devy, ktoré svoj umelecký prejav z veľkej časti založili na imidži lesbičiek, a nedávno prezradili, že v skutočnosti majú rady aj mužov, oslávili svoj historický úspech tým, že sa dali potetovať.

Obe si dali na telo vytetovať slovo láska v arabčine - Lena na pravé rameno a Julia na ľavú stranu zadku.

"Strašne som sa bála bolesti a skoro som odpadla, keď som videla tú dlhočiznú ihlu," priznala sa hneď po zákroku Lena britskému bulvárnemu denníku Sun.

"Strašnú" bolesť však obe dievčatá zjavne prežili bez vážnej ujmy na zdraví a ich fanúšikovia sa môžu tešiť na možno ešte horúcejšie vystúpenia.