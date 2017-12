Phila Spectora vypočúvajú v Los Angeles ako podozrivého z vraždy

3. feb 2003 o 22:19 © TASR 2003

Los Angeles 3. februára (TASR) - Svetoznámeho producenta množstva špičkových nahrávok 60. a 70. rokov Phila Spectora zadržala dnes polícia v Los Angeles a vypočúva ho v súvislosti s vraždou bližšie nešpecifikovanej belošky, ku ktorej došlo dnes ráno miestneho času.

Na 62-ročnú legendu rockovej a populárnej hudby, ktorú kriminalisti podrobujú výsluchu, podľa agentúry Reuters predbežne neuvalili väzbu. Podľa nemeckej agentúry DPA producenta už zatkli a obvinili z vraždy.

Spectorova kariéra sa začala v kalifornskej formácii Teddy Bears, vďaka megahitu To Know Him is to Love Him sa stal milionárom už v 21 rokoch. Gitarista, vokalista a skladateľ potom odišiel na východné pobrežie USA, kde spolupracoval s formáciami The Crystals a The Ronettes.

Od roku 1989 je Phil Spector členom Rockandrollovej siene slávy - v 60. a 70. rokoch sa spolupodieľal na vzniku početných nahrávok The Rolling Stones, The Beatles, Ika a Tiny Turnerovcov, či Erica Claptona. Po kontroverznej účasti na postprodukcii albumu Let It Be liverpoolskej formácie Beatles sa Phil Spector, ktorý napísal viacero úspešných skladieb, podieľal na vzniku prvých sólových albumov Johna Lennona a Georgea Harrisona.