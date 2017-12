Humorista Peter Marcin obetoval svoju mužnú ozdobu

Bratislava 3. februára (TASR) - Na oltár slovenského humoru obetoval nedávno herec a zabávač Peter Marcin svoju mužnú ozdobu - fúzy. Priamo pred televíznou kamerou počas nakrúcania nového dielu zábavnej relácie Uragán ho o ne pripravil hosť programu - operný spevák Martin Babjak.

"Manželka je strašne sklamaná. Nechce ma kvôli tomu púšťať do spálne. Vraj to už nie som ja. Ale dúfam, že to rýchlo dorastie," zhodnotil reakcie najbližších čerstvo oholený Marcin, ktorý sa hlási aj k autorstvu tohto spásonosného nápadu. Kolega Andy Kraus s ním však celkom nesúhlasí: "Nápad to bol môj, len som sa ho bál nahlas vysloviť, tak som čakal, kým to povie sám. Rozmýšľal som nad tým už dlho." Aj Kraus je však pripravený prejaviť svoju oddanosť zabávačskému povolaniu. Keďže však nemá fúzy, uvažuje nad tým, že obetuje iný "porast". "Máme to už dohodnuté. Ja pôjdem asi dohola, ale nesmie to byť samoúčelné. Najprv musíme nájsť vhodný fór, aby to stálo za to. A hlavne, nebudeme to dopredu prezrádzať," odhodlane vyhlásil zatiaľ vlasatý Andy Kraus. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.

