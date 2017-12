Korene nacistického zla zasiahli filmárov

„Please, ready! Action!! Stop!!!“ Slovíčka z režisérskeho lexikónu nakrúcania na pľaci sa rozliehali počas uplynulých dní v centre ...

4. feb 2003 o 13:30 ĽUDO PETRÁNSKY, Brno

Scéna z nakrúcania televízneho seriálu Korene zla o Adolfovi Hitlerovi. FOTO - ČTK

„Please, ready! Action!! Stop!!!“ Slovíčka z režisérskeho lexikónu nakrúcania na pľaci sa rozliehali počas uplynulých dní v centre Brna. V nedeľu dokonca uviedli do pohybu masovú scénu s 500 komparzistami. Kanadský režisér Christian Duguay bol náročný. „Once more!“ Scéna náročná na koordináciu celého štábu sa musela opakovať. „OK!“ vyletelo z režisérových úst a napätie na mrazivom Zelnom trhu opadlo.

Metropola Moravy sa počas piatich dní zmenila na nacistický Mníchov tridsiatych rokov. Na budove bývalej Ekonomicko-správnej fakulty Brnianskej univerzity v dolnej časti Zelného trhu viseli vlajky s hákovými krížmi, po meste chodili komparzisti v nemeckých uniformách. V Petrskej ulici filmári nakrúcali scénu bitky nacistov s ich odporcami. Neďaleko situáciu, keď Hitlerova kolóna prejde malé dievčatko. Blízky dom poslúžil na scénu, keď si Hitler skráti fúziky na dodnes známu veľkosť a vymyslí nacistický znak so svastikou.

Scény boli z nakrúcania životopisného filmu Korene zla o Adolfovi Hitlerovi. Televízny seriál vzniká v produkcii americkej televízie CBS.

Diskusia v USA

Dej filmu podľa knihy Iana Kershawa sa začína Hitlerovým detstvom a končí sa jeho nástupom do funkcie ríšskeho kancelára. Postavu obávaného diktátora stvárnil britský herec Robert Carlyle, známy ako odvážny striptér z komédie Do naha! alebo ako agresívny alkoholik Begbie z Trainspottingu. Jeho matku si zahrala Stockard Channiningová. Manželku jedného z nacistov zasa Juliana Marguliesová, známa ako hlavná sestra zo seriálu Pohotovosť. Jednu z ďalších rolí vytvoril Peter Stormare, ktorý si v akčnom sci-fi Armageddon zahral ruského kozmonauta. Do Brna však nepricestoval ďalší slávny aktér filmu Peter O‘Toole.

Pokiaľ v Brne sa na nakrúcanie zhovievavo pozeralo, v Spojených štátoch sa o filme búrlivo diskutuje. Proti vystúpilo najmä mnoho židovských záujmových skupín. „Verím, že všetky obavy sa stratia, keď film ľudia uvidia,“ hovorí producent Ed Gernon v rozhovore pre MfDnes.

Podľa neho je náročnosť tohto seriálu v tom, že opisuje etapu Hitlerovho života, ktorá predchádzala krutostiam. „A tu sa objavujú sporné body. Po prvé, ide o naturalistický príbeh, ktorý obsahuje riziko, že môže byť vnímaný ako film s dobrým koncom. Chlapec z vidieka s rečníckym darom sa postupne dostáva k moci. Na začiatku stojí mladík bojujúci proti celému svetu, na konci muž, ktorý získal absolútnu moc. To je najdiskutabilnejšia časť. Po druhé, vo filme Hitler vyslovuje mnoho ostro protižidovských prejavov. A táto časť nesie riziko tak ako pri filmoch o násilí. Antisemitsky zmýšľajúci ľudia sa môžu začať hlasnejšie ozývať. Tým je náš film pre Američanov sporný.“

Výhody nakrúcania

Americkí producenti zaplatia za prenájom priestranstva v centre Brna Úradu mestskej časti Brno-stred 300-tisíc korún. Ďalších 160-tisíc Kč dostane mestská časť ako dar. Trhovníci, ktorí majú na rínku svoje miesta, dostanú za nakrúcacie dni peniaze za prenájom naspäť.

Producent Ed Gernon však tvrdí, že najviac rozhodli skúsenosti z nakrúcania televízneho seriálu Johanka z Arcu. „Nebáli by sme sa nakrúcať v ktorejkoľvek krajine, ale v Čechách sú stále motívy pripomínajúce Mníchov a Berlín pred druhou svetovou vojnou a rovnako aj skvelí ľudia z partnerskej filmovej spoločnosti Etamp. Rovnako ako pri Johanke aj teraz sme začali výrobu bez dokon-čeného scenára. To by nebolo možné bez partnerov, ktorí chápu, o čo nám ide.“