Poznáte Squarepushera?

Squarepusher: Do You Know Squarepusher? * Warp Records 2002

4. feb 2003 o 11:30 MICHAL HVORECKÝ

Aj avantgardnejšia časť elektronickej scény splodila počas uplynulého desaťročia svoje hviezdy. Jedným zo šťastlivcov je Tom Jenkinson alias Squarepusher, ktorému k úspechu v roku 1996 pomohlo renomované britské vydavateľstvo Warp Records. Dnes Squarepusher kompenzuje svoje dlhé tínedžerské noci pred počítačovým monitorom na vystúpeniach v luxusných kluboch a hĺbavými rozhovormi v lajfstajlových magazínoch. V čom je teda iný od ostatných producentov?

Spočiatku tento syn džezového bubeníka udivoval najmä jedinečnou technikou hry na bezpražcovú basgitaru, pričom šialenými pohybmi na hmatníku stíhal udržať tempo aj so spletitou rytmikou prvotného drum & bassu. Na najnovšom dvojalbume Do You Know Squarepusher? sa predstavuje vo svojej aktuálnej podobe počítačového multiinštrumentalistu.

Nový materiál prináša len prvý disk, 30-minútový minialbum. Druhé CD je záznamom minuloročného koncertu v Japonsku a obsahuje v slabšej zvukovej kvalite prevažne materiál z predchádzajúceho albumu Go Plastic. Intro, ktoré dalo platni meno, v piatich minútach skratkovito, ale jasne ozrejmí, s kým máme do činenia. Digitálny funkista razom vychŕli esenciu svojich znalostí: basa, z ktorej vrní bránica, fragmentárne melódie, free-jazzová muzikantská živelnosť, precízny programming a rytmické štruktúry rozdrtené na prach. Tento zvukový chaos však nejakým zázrakom drží pohromade, a hoci má potenciál spôsobiť kultúrny šok, pôsobí blahodarne.

Squarepusher raz svoj tvorivý princíp opísal ako „vyťahovanie hudby z ničoty bez toho, aby som premýšľal, čo robím. Mám nápady, zájdem do štúdia, ale nápady zmiznú a veci začnú tiecť. Pieseň jestvuje v priestore medzi mnou a technikou.“ No pričasto sa dostáva na klzkú plochu zameniteľnosti. Hlavne v pridlhých ambientných skladbách, kde akoby sa dobrovoľne vzdával svojich predností a pokúšal sa zachytiť módu digitálnych click & cuts. Niekomu môže počúvanie takýchto zvukových abstrakcií posilňovať intelektuálne ego, ale ja som sa vzhľadom na malú plochu akosi často nudil. Pre najlepšie kúsky albumu však platia pre Squarepushera obvyklé prívlastky úderný, energický a inovatívny.

Na záver pripravil coververziu Love Will Tear Us Apart od Joy Division. Zvláštne je, že pri plachom speváckom prejave pôsobí Squarepusher ešte zraniteľnejšie ako nezabudnuteľný Ian Curtis. Zrejme sa až pri svojej najmilšej hudbe dokázal väčšmi otvoriť a umožniť nám, aby sme ho konečne naozaj spoznali.