Eminem na európske turné

4. feb 2003 o 12:30

SANTA MONICA - Po úspešnom turné Anger Management Tour Eminema v Amerike, príde raper koncertovať do Európy. Dátum je stanovený na 13. až 26. júna a ráta sa s celkovou polmiliónovou návštevnosťou. Eminem spropaguje svoj posledný album The Eminem Show, z ktorého len dosiaľ predal 14 miliónov v dvadsiatich piatich krajinách. Spevák sa stal aj filmovou hviezdou v snímke 8 Mile, ktorá má prísť tiež do našich kín a momentálne úspešne predáva soundtrack k filmu Music From And Inspired By The Motion Picture 8 Mile.

Prvý koncert bude v nemeckom Essene a pokračuje v Hamburgu, Berlíne, Amsterdame a Paríži. 21. júna Eminem koncertuje vo Veľkej Británii a končí 26. júna v írskom Dubline. (kul)