Michael Jackson najradšej spáva s deťmi v jednej posteli

4. feb 2003 o 9:23 © TASR 2003

Londýn 4. februára (TASR) - Americký spevák Michael Jackson je presvedčený, že nie je zlé deliť sa o spoločnú posteľ s deťmi. V dlho očakávanom dokumente, ktorý v pondelok odvysielali vo Veľkej Británii, 44-ročný kráľ popu uviedol, že sú to vždy deti, čo chcú spať v jeho izbe. On je potom šťastný, že im môže poskytnúť túto službu.

Dokumentárny film Život s Michaelom Jacksonom je doteraz nevídaný pohľad do mysle utrápenej bývalej superhviezdy. Program zostavil známy režisér Martin Bashir, ktorý sa preslávil rozhovormi s celebritami a dokumentmi o princeznej Diane alebo kedysi slávnej televíznej osobnosti Michaelovi Barrymorovi.

Jackson, ktorého v roku 1993 obvinili zo sexuálneho zneužívania detí, v dokumente hovorí, že udržiaval úzky vzťah s 12-ročným chlapcom menom Gavin. Ten pravidelne trávil noci v spevákovom sídle Neverland. Podľa Jacksona žil Gavin v presvedčení, že tento vzťah mu pomohol vyliečiť sa z rakovinového ochorenia, na ktoré trpel.

Michael Jackson zdôraznil, že vždy spal na zemi, keď bol chlapec v jeho izbe. Priznal však, že spal v jednej posteli s viacerými ďalšími deťmi.

"Nebolo to sexuálne. Išli sme spať. Prikryl som ich, pustil trochu hudby a čítal som im z knihy," ubezpečil spevák. Dodal, že si ľahli do postele so zažatým svetlom a on im dal teplé mlieko a keksy.

"Bolo to skutočne šarmantné a veľmi nežné. Mal by to robiť celý svet. Prečo by sme nemohli spať v jednej posteli? Najláskyplnejšia vec je deliť sa s niekým o spoločnú posteľ. Je to úžasná vec. Je veľmi správna. Je veľmi vrúcna. Čo je na tom zlé deliť sa o lásku," pripomenul Jackson.

Bashir údajne strávil osem mesiacov v Jackovej prítomnosti v jeho sídle Neverland a počas návštevy v Európe. S Jacksonom sa vraj rozprával len 20 minút po tom, čo neopatrne mával so svojím malým synom na balkóne nemeckého hotela. Popová hviezda si tým vyslúžila búrku mediálnej kritiky.