Karel Gott zvažuje kandidatúru na prezidenta

4. feb 2003 o 17:00 © TASR 2003

Praha 4. februára (TASR) - Uprostred hľadania kandidáta na nového českého prezidenta sa objavila iniciatíva Karel Gott - prezident. Autori iniciatívy chcú hlavne "podpichnúť" politikov, ktorí dvakrát neboli schopní zvoliť nástupcu Václava Havla, píše dnešný denník Právo.

S nápadom prišli rockeri Aleš Brichta, Lou Fanánek Hagen a advokát a rockový muzikant Petr Pečený. "Viem o tom a všetko musím zvážiť. Šiel by som do toho, ale moje vyhlásenie bude k dispozícii až zajtra," povedal denníku Blesk samotný Gott, ktorého zastihli v Nemecku.

"Po tom, čo poslanci predviedli pri druhej voľbe, neverím, že sa budú schopní dohodnúť v tretej. V prípade priamej voľby sa tým pádom snažíme naznačiť, že to môže dopadnúť úplne inak, než si predstavujú," povedal Právu Brichta. Poznamenal, že Gott by asi nechcel kandidovať, ale stať sa môže čokoľvek. "Veď sme mali dramatika prezidenta, tak čo by nemohol byť prezidentom spevák," dodal Brichta.

Rocker, ktorý prišiel s nápadom nominovať Gotta, je presvedčený, že ani milión hlasov pre dlhoročného zlatého slávika by nemal byť v ČR problémom. Dokonca aj politológ Zdeněk Zbořil sa domnieva, že ak by bol Gott navrhnutý, má veľkú šancu uspieť v priamej voľbe.

