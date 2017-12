Misha: Prišlo to až veľmi rýchlo

Zlatá platňa, citlivosť na slovo komercia, nechuť byť všade a pár cienKvôli nášmu rozhovoru asi opäť nestihla povysávať byt. Včera už bola v Prahe, kde sa predstavuje českej scéne. Speváčka MISHA sa po štyroch mesiacoch od vydania debutovej platne dostala

5. feb 2003 o 8:25

Misha. FOTO SME - PAVOL FUNTÁL

do neskutočného víru - zlatá platňa za 5000 predaných nosičov a ceny, ktoré hovoria, že ľudia si ju všimli. Naposledy ako najlepšiu speváčku s cenou OTO.

Prekvapilo vás to? V televízii ste tak vyzerali.

„Úprimne, veď uvažujte - som tu krátko a vážne nič nečakám. Ani mi to nenapadlo, keď som robila album. Svoj mozog neživím takýmito zbytočnými nádejami. Mohla by som byť sklamaná, ale to je to posledné, o čo mi ide, ak robím hudbu. Ak by som chcela ceny a slávu, neštudovala by som školu, a od šestnástich sa snažím byť hviezdou.“

Potrebujete si úspech zdôvodniť? Je za tým popularita rhythmandbluesovej hudby alebo ľudia cítia, že za tou hudbou ste naozaj vy?

„Verím a najviac zo všetkého by som si želala, aby cítili, že to myslím úprimne. Bolo mi trochu divne, keď som na OTO sedela vedľa Janky Kirschnerovej, vravela som si, že to mala dostať ona.“

Ako reagovala?

„Chytila ma za ruku a povedala: Veď si to užívaj!“

Úspech je aj závisť a zodpovednosť, čo z toho pociťujete?

„Teraz to začínam vnímať. Už to nezastavím, lebo toto už nie je promo, za ktorým stojí vydavateľstvo. Snažím sa vyhovieť každému, ale nechcem byť všade. Dnes všade a zajtra už nikto nebude vedieť, kto som. Milujem spôsob, akým robí hudbu napríklad Shade alebo Sting - netlačia na úspech a majú svoj okruh poslucháčov. Hovorím si, že všetko prišlo na mňa veľmi rýchlo. Ale to sa nesťažujem, vážim si priazeň.“

Niečo podobné hovorí Jana Kirschner.

„Rozumiem jej, vnímam, čo to všetko stojí, a práve preto som sa s vlastným albumom nikam neponáhľala. Preto ma aj mrzí, keď počujem na svoju adresu, že som vyrobená hviezdička. Povedia si - R&B, to je ľahká kópia americkej hudby. A rocková hudba, džez nekopírujú svoje vzory? To, čo sa páči väčšine ľudí, je komerčné, a tým pádom musí byť zlé?“

Ste citlivá na slovo komercia?

„Nebránim sa tomu, že robím komerciu, len neviem, či to brať ako urážku, alebo kompliment. Jednoducho hudbu cítim takto a inak neviem.“

Máte čas tvoriť novú hudbu?

„Pomenej, ale tak to asi je pár mesiacov po vydaní albumu. Dala som však konečne dokopy kapelu.“

A vyrážate na turné?

„Bez sponzorov, len s predstavou, ako by to malo vyzerať, je to ešte veľmi hmlisté.“

Budete ďalej spolupracovať s producentom debutu Marošom Kachútom?

„Rátam s ním do budúcna. Dobre sa s ním tvorí - chápe čo chcem povedať, neprerába moje názory. A pred dvoma dňami mi volal Greg Delcore, s ktorým som urobila pár piesní, že je na ceste z Ameriky. Má tu koncerty s FBI, a ak to stihne, niečo spolu zahráme.“

Robíte rozdiel medzi ľudovými anketami a hudobnou cenou Aurel?

„Ja by som si vážila obe.“

DENISA VOLOŠČUKOVÁ