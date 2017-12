Spacey umeleckým riaditeľom Old Vicu

Hollywoodska herecká hviezda Kevin Spacey sa stane umeleckým riaditeľom jedného z najznámejších divadiel vo Veľkej Británii.

5. feb 2003 o 13:00

FOTO – ČTK

Britské noviny The Times včera v tejto súvislosti informovali, že Spacey preberie vedenie v stoosemdesiatročnom londýnskom divadle s názvom The Old Vic. Táto divadelná scéna potrebuje okrem zmeny na vedúcom poste aj veľkú finančnú injekciu, aby sa zabezpečilo jej prežitie. Dvojnásobný držiteľ Oscara podľa údajov The Times už údajne divadlu daroval šesťcifernú sumu.

Spacey, známy divákom na celom svete hlavne z oscarového filmu Americká krása, preberie umelecké vedenie divadla po jeho známych riaditeľoch Jonathanovi Millerovi a sirovi Petrovi Hallovi.

(bbc)