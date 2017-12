Legendárneho zvukového mága Phila Spectora zatkli za vraždu

Legendárneho hudobného producenta Phila Spectora, zvukového revolucionára populárnej hudby, v pondelok zatkli za vraždu cudzej ženy v jeho rozprávkovom sídle na losangeleských kopcoch. Šesťdesiatdvaročného Spectora, ktorý stojí za najväčšími soulovými ...

5. feb 2003 o 14:00

FOTO – REUTERS

Legendárneho hudobného producenta Phila Spectora, zvukového revolucionára populárnej hudby, v pondelok zatkli za vraždu cudzej ženy v jeho rozprávkovom sídle na losangeleských kopcoch. Šesťdesiatdvaročného Spectora, ktorý stojí za najväčšími soulovými hitmi šesťdesiatych rokov, ešte v ten deň prepustili na kauciu z cely predbežného zadržania. Stálo ho to milión amerických dolárov.

Telo štyridsaťročnej Lany Clarksovej, ktorá zomrela po výstreloch z pištole, polícia objavila vo foyeri jeho vily. Spectora bude obhajovať právnik Robert Shapiro, ktorý sa preslávil ako obhajca niekdajšej hviezdy amerického futbalu O. J. Simpsona.

Spector sa v šesťdesiatych rokoch preslávil ako tvorca nahrávacej techniky pomenovanej ako Wall of Sound. Vrstvením rytmických a harmonických nástrojov dosiahol mohutný zvuk, za ktorý ho encyklopédie dodnes považujú za Wagnera rockovej hudby. Nebyť jeho produkčných metód, z piesní By My Babe, You‘ve Lost that Lovin‘ Feeling alebo River Deep Mountain High by sa nestali také veľké hity. Pre jeho sklon manipulátorsky tlačiť hudobníkov k maximálnemu výkonu mu hovorili Orson Welles rocku.

V šoubiznise sa presadil už roku 1958 ako člen skupiny Teddy Bears. Jeho prvý hitový singel To Know Him is to Love Him z neho urobil dvadsaťdvaročného milionára. Po rozpade skupiny sa začal živiť ako skladateľ a producent a dve desaťročia spolupracoval s najväčšími osobnosťami rocku a popu, napríklad s černošskými hviezdami The Ronettes, s duom Ike a Tina Turnerovci alebo s The Beatles, Ericom Claptonom, The Ramones a The Rolling Stones.

V sedemdesiatych rokoch sa jeho temná stránka prejavila pri divokom rozvode s bývalou speváčkou The Ronettes Ronnie. V nahrávacom štúdiu na ňu strieľal. V roku 1977 vytiahol zbraň aj na Leonarda Cohena počas práce na albume Death of a Ladies‘ Man. Podľa toho, čo píše Cohen vo svojich spomienkach, Spector mu priložil na krk zbraň a povedal: „Milujem ťa, Leonard.“ A kanadský pesničkár mu odvetil: „Dúfam, že ma miluješ, Phil.“ (peb)