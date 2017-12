V-klub uvedie premiéru divadelnej hry Démon s Evou Pavlíkovou a Jánom Gallovičom

5. feb 2003 o 14:05 © TASR 2003

Bratislava 5. februára (TASR) - Premiéru komornej divadelnej hry s názvom Démon, v ktorej hlavné úlohy stvárnili herci Ján Gallovič, Eva Pavlíková, Veronika Senciová a Milan Ondrík, uvedie v pondelok 17. februára bratislavský V-klub. Ide o dramatizáciu poviedok spisovateľky Márie Bátorovej, pričom autorkou inscenácie je Jana Liptáková.

Nové dramatické dielo s podtitulom Vyzliekanie postáv do slov, v ktorých sú samy sebou je o kríze stredného veku negatívne zasahujúcej do vzťahov medzi blízkymi ľuďmi. "Ide o zakopnutie v manželstve, ktoré sa prelína s osudom detí," načrtol hlavný motív hry predstaviteľ otca rodiny Ján Gallovič. Vzápätí dodal, že text, ktorý použila Liptáková, bol preňho atypický. "Dnes sa ľudia vyjadrujú veľmi tvrdo a agresívne, no slovník Bátorovej je úplne odlišný," povedal.

Autorka adaptácie Jana Liptáková podotkla, že sa pokúsila zinscenovať hru, ktorej podkladom sú epické poviedky, no použila do nej aj lyriku Bátorovej veršov. "Ak bude predstavenie dobré a stretne sa s úspechom, dohodli sme sa, že sa bude hrať aj v nitrianskom Divadle Andreja Bagara," prezradila.

Okrem divadelnej premiéry sa v tomto mesiaci na pódiu V-klubu uskutoční aj derniéra. Diváci si tu budú môcť 10. februára naposledy pozrieť úspešnú hru chorvátskeho dramatika Mira Gavrana s názvom Lásky Georgea Washingtona, ktorá bola doposiaľ preložená do 15 jazykov. V titulných úlohách sa predstavia poslucháčky bratislavského Konzervatória Katarína Mrázová a Katarína Štrbáková. O dva týždne neskôr, 26. februára, pripravil V-klub pre divadelných nadšencov diskusný večer, ktorého hlavným hosťom bude práve Gavran.

Ďalším zaujímavým podujatím na pôde klubu bude koncert legendárnej slovenskej džezovej skupiny Ragtime Jazz Band, ktorá pôsobí na scéne už od 80. rokov. Jej lídrom je kapelník a generačný kolega známeho speváka Petra Lipu Ivan Malinovský. "Keď sa v roku 1968 naša kapela prvýkrát rozpadla, veľa ľudí emigrovalo do zahraničia. Až začiatkom osemdesiatych rokov sme sa s perkusionistom Dodom Šošokom rozhodli, že tradíciu džezu v Bratislave by sme mali obnoviť a tak sme v roku 1985 zorganizovali veľký koncert v Parku kultúry a oddychu a odvtedy hráme až dodnes," uviedol Malinovský a dodal: "V súčasnosti hľadáme spôsob, ako džezovú platformu v hlavnom meste stabilizovať a zaklubovať. Keby sa nám to podarilo opäť vo V-klube, ako kedysi, bolo by to skvelé."

Predstavitelia V-klubu pripravili na február ešte ďalších 17 kultúrnych podujatí. Bližšie informácie o nich si záujemcovia môžu vyžiadať na e-mailovej adrese vklub@nocka.sk.