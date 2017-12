Berlinale otvorí projekcia filmovej adaptácie muzikálu Chicago

Berlín 5. februára (TASR) - Projekcia filmovej adaptácie svetoznámeho muzikálu Chicago v réžii Roba Marshalla, ktorý nedávno ocenili troma Zlatými glóbusmi, otvorí vo štvrtok v Berlíne 53. ročník Medzinárodného filmového festivalu Berlinale. Na nemeckej premiére úspešného filmu sa zúčastnia hollywoodske hviezdy Richard Gere, Catherine Zeta Jonesová a Renée Zellwegerová.

Na megapodujatí pod mottom Towards Tolerance, ktoré potrvá do 16. februára, premietnu viac ako 300 filmov zo 46 krajín sveta. O hlavnú cenu festivalu Zlatého medveďa a ďalšie ocenenia sa bude uchádzať 22 filmov reprezentujúcich najsilnejšie kinematografie.

V súťažnej sekcii premietnu medziiným nové diela režisérov Alana Parkera (The Life of David Gale), Stevena Soderbergha (Solaris), Spika Leeho (The 25th Hour), ale aj novinky Clauda Chabrola (La Fleur du mal), Patricea Chereaua (Son Frere), Michaela Winterbottoma (In This World), či tvorcov z Austrálie, Číny, Japonska alebo Senegalu. V najpočetnejšej americkej filmovej "reprezentácii" nebude chýbať ani dielo Stephena Daldryho The Hours.

Retrospektívnu prehliadku venujú organizátori tentoraz významnej postave nemého filmu, režisérovi Friedrichovi Wilhelmovi Murnauovi.

O rozdelení cien rozhodne sedemčlenná medzinárodná porota pod vedením kanadského režiséra arménskeho pôvodu Atoma Egoyana, v ktorej by mali zasadnúť herečky Martina Gedecková (Nemecko) a Anna Galienová (Taliansko), režisérky Kathryn Bigelowová (USA) a Idrissa Ouedraogová (Burkina Faso), producent Humbert Balsan (Francúzsko) a Geoffrey Gilmor (USA). Jedna z laureátok festivalu je už známa. Čestného medveďa za celoživotné dielo udelia ženskej hrdinke svetoznámeho filmu Clauda Leloucha Muž a žena, francúzskej herečke Anouk Aimée.

