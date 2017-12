Svetová popová hviezda Bryan Adams vystúpi v Inchebe 19. apríla

Bratislava 5. februára (TASR) - Svetová hviezda popovej hudby Bryan Adams vystúpi v bratislavskej Inchebe 19. apríla v rámci svojho európskeho koncertného turné.

"Popularita tohto hudobníka stále stúpa a preto sme radi, že ho budeme po prvýkrát môcť privítať aj na Slovensku," uviedla Valéria Mudríková z agentúry Vivien, ktorá podujatie organizuje spolu s agentúrou Eló koncert. Podotkla tiež, že koncert sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry SR.

Autor hitov ako Please forgive me, Everything I Do, I Do It For You, či When Youďre Gone predstaví 5 tisícom fanúšikov v Bratislave výber zo svojej tvorby po Viedni a Prahe. Cena vstupenky by podľa Mudríkovej mala byť 1 500 Sk. Interpret, ktorý má na konte okolo 60 miliónov predaných platní, po Bratislave vystúpi v Grazi, Ľubľane, Budapešti a turné zakončí v Linzi. Po dlhšom období, kedy Adams vydal niekoľko výberových CD, je dnes na trhu jeho soundtrack k animovanému filmu Spirit Stallion Of The Cimarron.