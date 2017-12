Zomrel dlhoročný sólista newyorskej Metropolitnej opery Jerome Hines

5. feb 2003 o 20:02 © TASR 2003

New York 5. februára (TASR) - Dlhoročný sólista newyorskej Metropolitnej opery Jerome Hines zomrel v utorok vo veku 81 rokov, informovala dnes agentúra AP.

V jednej z najslávnejších operných scén vytvoril 45 postáv v 39 dielach. Osobité zafarbenie hlasu - basu, ale aj impozantná postava mu do roku 1987 v Metropolitnej opere zabezpečili 868 vystúpení. Na scéne sa však objavil aj neskôr s regionálnymi opernými spoločnosťami, ako aj na rôznych charitatívnych akciách.

Hines vytvoril počas viac ako 60-ročnej umeleckej dráhy hlavnú postavu v Musorgského Borisovi Godunovovi alebo Mozartovom Donovi Giovannim. Bol aj autorom opery I Am the Way o Ježišovom živote, ktorej hlavnú postavu stvárnil v roku 1968 v Metropolitnej opere a potom 93-krát na ďalších scénach.