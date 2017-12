Petr Janda - spevák skupiny Olympic

6. feb 2003 o 9:30 (bobi) / Foto: PETER LEGINSKÝ

Vaše pôvodné povolanie?

Som vyučený strojný mechanik.

Akou postavou z knihy alebo divadla by ste chceli aspoň na chvíľu byť?

Určite kladnou.

Ktorú báseň viete naspamäť?

Niečo by som dal dokopy z Erbenovej Kytice.

O čom sa sa vám najčastejšie sníva?

Padám. Bohužiaľ. Kedysi som aj lietal, teraz sa mi to sotva pritrafí.

Keby ste určovali vkus, aký zákaz by ste dali?

Určite žiadny.

Máte obľúbený gýč?

Mení sa to podobne ako chute na jedlo. Gýčovité sú pre mňa všetky skupiny alebo speváci, ktorí robia hudbu iba pre kšeft.

Čo si najradšej odkladáte a nedokážete vyhodiť?

Nerád vyhadzujem veci. Napríklad saká. Mám ich asi päťdesiat a nedokážem sa ich zbaviť.

Esemeskujete?

Áno, dosť.

Vaša slabosť?

Páčia sa mi mladé dievčatá.

Čo neznášate na mužoch?

Pozérstvo a ješitnosť.

A čo na ženách?

Afekt.

S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať?

Karol IV. bol múdry človek.

Na ktorom mieste na Zemi by ste najradšej žili?

Ja som spokojný tam, kde som. Mám rádPrahu.