Berlinale sa dnes začne muzikálom Chicago

BERLÍN, BRATISLAVA - Dnes sa v Berlíne začína 53. ročník medzinárodného filmového festivalu známeho na celom svete ako Berlinale. Spolu s Cannes a Benátkami jeden z troch najprestížnejších filmových festivalov na svete.

6. feb 2003 o 11:00 MIRO ULMAN

Renée Zellwegerová a Richard Gere. FOTO – ČTK

Nový riaditeľ berlínskeho festivalu Dieter Kosslick pokračuje vo svojej koncepcii, ktorá spája atraktívnosť, snahu o objav nových talentov a propagáciu domácej kinematografie. V tomto roku budú v súťaži tri domáce tituly, štyri snímky z USA (Adaptation - réžia Spike Jonze, Solaris - réžia Steven Soderbergh, Confessions of a Dangerous Mind - réžia George Clooney, The 25th Hour - réžia Spike Lee), tri z Francúzska (medzi nimi i novinky Clausea Chabrola a Patricea Chéreaua, ktorý získal Zlatého medveďa 2001za Intimitu), diela Alana Parkera a režiséra filmu Billy Elliot Stephena Daldryho. Bývalé socialistické krajiny tohto roku zastupuje v poslednom čase mimoriadne úspešné Slovinsko.

Organizátorov určite potešilo nedávne udeľovanie Zlatých glóbusov. Úvodný film Berlinale Chicago získal tri a ich držitelia (Richard Gere, Renée Zellwegerová), ale i ďalší nominovaní (režisér Rob Marshall, Catherine Zeta-Jonesová, John C. Reilly) budú dnes večer na slávnostnej európskej premiére filmu. I záverečný film Berlinale - novinka Martian Scorseseho Gangs of New York má dva Zlaté glóbusy z piatich nominácií. V Berlíne sa však predstavia i ďalší horúci kandidáti na utorkové oscarové nominácie: Adaptation, The Hours, 25th Hour či čínsky Hrdina režiséra Čang I-mouma.

Retrospektívna sekcia je tohto roku zameraná na japonského režiséra Ozua, ktorý by oslávil sté narodeniny a Friedricha Wilhelma Murnaua. Medzi jeho filmami bude uvedený i Upír Nosferatu (1922), ktorý sa sčasti nakrúcal na Oravskom zámku.

Slovensko bolo na Berlinale naposledy zastúpené v roku 2001, keď sa v sekcii Panorama hrala Krajinka Martina Šulíka. Organizátori i tentoraz vybrali Šulíkov film. Jeho Klíč k určování trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela Gullivera vznikol v Českej televízii a bude uvedený v sekcii Forum. A ešte jedno zastúpenie bude mať naša krajina. Róbert Šveda z Vysokej školy múzických umení je jedným z 500 mladých filmárov z celého sveta, ktorých organizátori pozvali na päťdenný Berlinale Talent Campus. Pod vedením Wima Wendersa, výtvarníka Kena Adamsa a riaditeľky Jeruzalemského filmového festivalu Lii van Leer sa mladí filmári zoznámia s najnovšími trendmi vo všetkých fázach výroby filmu. Organizátori si od akcie sľubujú, že sa stane platformou pre vychádzajúce talenty.

Porota vedená Atomom Egoyanom, v ktorej je napríklad i režisérka Kathryn Bigelowová a riaditeľ festivalu Sundance Geoffrey Gilmore oznámi svoje rozhodnutie až v sobotu 15. februára.