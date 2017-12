Skupina The Doors opäť funguje

6. feb 2003 o 15:00

The Doors, kultová kapela šesťdesiatych rokov, sa chystá na turné so spevákom z kapely Cult. „Aj Jim Morrisson by bol nadšený,“ hovorí klávesák Ray Manzarek. „Jeho slová teraz ožili, aby oslovili publikum,“ dodáva. Manzarek a gitarista Robby Krieger zrekonštruovali kapelu, ktorá sa po novom volá The Doors 21. Century. Spevu sa ujal Ian Astbury z kapely Cult a k bubnom zasadne Stewart Copeland z Police. „Je tu nové tisícročie a s ním aj nové Doors,“ hovorí Krieger. „Je dopyt po dobrej hudbe, preto sme po tridsiatich rokoch naspäť.“ Astbury vraj dokonca trochu vyzerá ako Jim Morrisson, on sám vyhlasuje, že je to kvôli rovnakému etnickému a psychickému zázemiu, ale nechcel by pripomínať Jima.

Manzarek dodáva: „Ian bude hrať Iana Astburyho. Privial nám ho osud.“ Na rozdiel od pôvodného bubeníka Johna Densmora, ktorý sa na mŕtvej Jimovej charizme nechce priživovať. „Má pokazený sluch a keby sa pokúšal hrať ten bláznivý rokenrol, asi by mu vyletel mozog. Povedal, že my môžeme ísť ďalej a hádam máme jeho požehnanie,“ povedal Manzarek. Prvý koncert bude v piatok v Los Angeles a potom nasleduje turné. (ap)