Populárna česká herečka Ivana Chýlková uvedie na Febiofeste film Musím tě svést

6. feb 2003 o 12:21 © TASR 2003

Bratislava 6. februára (TASR) - Známa česká herečka Ivana Chýlková pricestuje v pondelok 10. februára na Slovensko, aby pri príležitosti otvorenia jubilejného desiateho ročníka filmového festivalu Febiofest 2003 uviedla spolu s režisérkou Andreou Sedláčkovou svoju najnovšiu snímku Musím tě svést. Chýlková v nej stvárnila titulnú postavu, za ktorú ju filmoví kritici a odborníci nominovali na zisk prestížneho Českého leva v kategórii Hlavný ženský herecký výkon.

Trpká komédia Musím tě svést získala od Českej filmovej akadémie aj ďalšie dve nominácie - za Hlavný mužský herecký výkon vďaka umeniu Jana Krausa a Vedľajší mužský herecký výkon, o ktorý sa bude uchádzať Ivan Trojan. Autori vo filme vykreslili typický manželský trojuholník s atypickými vzťahmi, ktoré vytvára. Príbeh sa odohráva v súčasnosti vo vyšších spoločenských kruhoch a jeho ústrednou postavou je ambiciózna politička Martina.

Jej profesionálny úspech zatieňujú problémy v osobnom a rodinnom živote, pričom so svojím manželom Karlom prežíva vážnu krízu. Karel sa chce s Martinou rozviesť, no ona to odmieta práve zo strachu, že rozvod by jej mohol znemožniť postup v kariére. Preto sa mladý muž rozhodne požiadať svojho priateľa Ota, ktorý je povestný častými milostnými avantúrami, aby jeho ženu zviedol a tým ju zdiskreditoval a prinútil k rozchodu. Pred očami diváka sa tak začne roztáčať kolotoč intríg, klamstiev a pretvárok, ale aj komických a absurdných situácií.

Snímka Musím tě svést je v poradí druhým celovečerným dielom režisérky Sedláčkovej, ktorá žije striedavo v Paríži a v Prahe. Česká premiéra filmu sa uskutočnila 22. augusta a na Slovensku bude táto čierna komédia premietnutá prvýkrát.

Chýlková je v kinematografii známa ako predstaviteľka silných emancipovaných žien, pričom so svojim bývalým životným partnerom hercom Karlom Rodenom vytvorili jeden z najobsadzovanejších filmových párov. Spoločne sa objavili v snímkach Čas sluhů, Čas dluhů, Hauři, Praha očima... či Kanárska spojka. Jedného leva už dostala za postavu Olgy Hakunděkovej v komédii Díky za každé nové ráno.