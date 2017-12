Dnes mal premiéru film Druhá mladosť s Andie MacDowellovou v hlavnej úlohe

Bratislava 6. februára (TASR) - Populárne herečky Andie MacDowellová, Anna Chancellorová a Imelda Stauntonová si v najnovšom filme režiséra Johna Mckaya Druhá mladosť zahrali trojicu nerozlučných priateliek. Táto komédia o nevhodnom správaní a zamotanom vzťahu troch žien mala dnes premiéru v slovenských kinách.

Kate, Janine a Molly sú v zrelom veku, avšak žiadna z nich nemá partnera a tak každý pondelok spoločne navštevujú klub Smutných smoliarok, kde popíjajú gin, jedia čokoládu, bavia sa o mužoch a volia Najsmutnejšiu smoliarku týždňa. Navzájom prepletený a harmonický svet hlavných hrdiniek sa zrazu obracia naruby, keď sa 40-ročná riaditeľka dievčenskej školy Kate zamiluje do svojho bývalého žiaka Jeda. Spontánne prežijú úžasný sexuálny zážitok, no Kate sa bojí porozprávať o nevšednom dobrodružstve s 25-ročným mladíkom a o rozvíjajúcom sa vzťahu s ním svojim kamarátkam.

Molly a Janine časom spozorujú, že ich priateľka už nie je smutná a tak sa pred nimi začínajú vynárať pochybnosti. Keď zamlčiavané tajomstvo odhalia a zistia, že obaja milenci sa stretávajú už dlhšie, nahnevá ich to. Kate začnú vyčítať, že sa pred svojou láskou ponižuje a navyše to ani nie je jej typ a preto chcú oboch milencov od seba oddeliť. No každý úder, ktorý Jedovi uštedria, akoby učiteľku s bývalým žiakom ešte viac zbližoval a celá záležitosť sa napokon končí ich zasnúbením. Zdanlivo šťastný koniec skomplikuje neočakávaná vec: Jed sa zrazu ocitne v kompromitujúcej situácii s Molly, čo zapríčiní katastrofu.

Andie MacDowellová prvýkrát na seba upozornila vo filme Sex, lži a video, ktorého autorom je režisér Steven Soderbergh. Medzi najväčšie filmové hviezdy sa zaradila po nakrútení úspešnej komédie Štyri svadby a jeden pohreb, kde si zahrala spolu s Hughom Grantom a Annou Chancellorovou. Najväčším úspechom Imeldy Stauntonovej bolo účinkovanie v romantickom filme Zamilovaný Shakespeare.