Amerika bude od piatku celý rok v znamení blues

New York 6. februára (TASR) - Legendárna bluesová osobnosť B.B. King, talentovaná Shemekia Copelandová, ale aj hviezdy rocku a popu Aerosmith a Bonnie Raittová vystúpia v piatok v New York Radio City Hall na galavečere Salute to the Blues, ktorý oficiálne otvorí Rok blues.

Žánru, ktorý sa zrodil z hudby niekdajších afrických otrokov, bude v zmysle rozhodnutia Kongresu USA venovaný celý kalendárny rok. Celoštátne podujatia, vrátane putovnej výstavy, ktorú pripravilo špecializované múzeum v Seattli, budú súčasťou celoročného programu. Kiná, ale aj viaceré televízne spoločnosti zaradia do programu filmy, v ktorých blues hrá istú úlohu, vrátane diel Clinta Eastwooda a Wima Wendersa.

Filmári Martin Scorsese (Taxikár, New York, New York, Casino) a Alex Gibney (Training Day) pripravujú sedemdielny televízny seriál o histórii blues a jeho niekdajších i súčasných interpretoch. Producent projektu Alex Gibney konštatoval, že ľudia sú po objavení blues väčšinou prekvapení, ako moderne dokáže znieť táto hudba.

Žáner, s ktorým sa spájajú korene jazzu i rockďnďrollu, sa na predaji nosičov zvukových záznamov podieľa v USA už iba 3,5 percentami, takže prakticky upadá do zabudnutia. Žijúca legenda žánru B.B. King (77) predpokladá, že mladí ľudia zrejme zastávajú názor, že blues hovorí iba o bolesti duše a smútku. On sa však na nezáujem publika nesťažuje, pretože koncertné siene počas jeho vystúpení sú - a to nielen v USA - väčšinou zaplnené do posledného miesta.

Podľa jeho 23-ročnej kolegyne Shemekie Copelandovej však jestvuje iba málo mladých interpretov blues a málo úsilia zahrať túto tradičnú hudbu moderným spôsobom.