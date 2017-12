V Tatre bude 9. český ples

7. feb 2003 o 8:45

7. feb 2003 o 8:45

Do hotela Tatra na 9. český ples pozýva v sobotu o 19. h Český spolok na Slovensku. Do tanca bude hrať skupina Starý orchestrión pod vedením Vladimíra Klesnila. Ak ste ochotní prispieť do tomboly alebo máte záujem o ďalšie informácie, získať ich môžete na e-mailovej adrese: vyborny@trend.sk alebo na telefónnom čísle 0905 322 040. (japa)