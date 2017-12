Začalo sa bojovať o České levy

Súboj o České levy za minulý rok má trojicu favoritov. V troch hlavných kategóriách – najlepší film, réžia a scenár – sa opakujú rovnaké mená nominovaných. Vo finále ...

7. feb 2003 o 10:00 ĽUDO PETRÁNSKY

Kameraman Miro Gábor (vpravo za kamerou) pri nakrúcaní Roku diabla v titulnej úlohe s Jaromírom Nohavicom. FOTO – NEGATIV

Súboj o České levy za minulý rok má trojicu favoritov. V troch hlavných kategóriách – najlepší film, réžia a scenár – sa opakujú rovnaké mená nominovaných. Vo finále 1. marca sa stretnú autorský hudobný pseudodokument režiséra Petra Zelenku Rok diabla, autorská tragikomédia Alice Nellis Výlet a rodinná dráma Smradi, ktorú nakrútil Zdeněk Tyc podľa scenára Terezy Boučkovej.

Zo Slovákov je nominovaná herečka Jana Hubinská v kategórii ženský vedľajší výkon vo filme Dievčatko a kameraman Miro Gábor za Rok diabla.

Nominačný stredajší večer, ktorý mal tohto roku na televíznych obrazovkách premiéru, uvádzali Theodor Skrýbl a Leopold Šamil. Pod ich parochňami, fúzmi a ďalšími mätúcimi doplnkami sa skrývali tradiční moderátori finále Českých levov Jaroslav Dušek a Martin Zbrožek. V rámci mystifikácie však hlásateľka už pred začiatkom prenosu uviedla, že podobnosť nových moderátorov so známou dvojicou je čisto náhodná.

Aké sú šance?

Štatisticky má najvyššie šance Rok diabla s desiatimi nomináciami, ku ktorým si pripísal ešte cenu za najlepší filmový plagát od Aleša Najbrta a Zuzany Lednickej. Jeho kameraman Miro Gábor (1962) spolupracoval na všetkých filmoch Petra Zelenku. „S Petrom si už počas nakrúcania nemusíme veľa hovoriť,“ povedal pre SME Miro Gábor. „Sme na jednej vlnovej dĺžke. Povedané s trochou pátosu, je to súzvuk duší. Petr mi necháva voľnú ruku v pozitívnom zmysle slova. Vie, že mu od jeho predstavy neodbehnem a ja zase môžem realizovať svoje nápady. Je to ten typ spolupráce, ktorá mi vyhovuje. Pohoda počas nakrúcania sa prenesie na plátno a navyše osloví divákov. Čo viac si možno priať?“

Miro Gábor bol na Českého leva nominovaný už za Záhadu hlavolamu, ktorú podľa Foglarovej predlohy nakrútil režisér Petr Kotek. Pri druhom pokuse o prestížnu krištáľovú sochu bude v spoločnosti Jaroslava Brabca (Anjelská tvár) a Ramunasa Greičiusa (Výlet). Aké sú šance? „Litovčan Greičius je ambiciózny kameraman, ktorý v poslednom čase dosť nakrúca s českými režisérmi. Okrem Výletu spomeniem aspoň Vojnárových Lesných chodcov. S Jardom Brabcom som bol nominovaný aj pred desiatimi rokmi. Vtedy vyhral on za Krvavý román, tohto roku by to mohlo byť opačne.“

Ešte sa nerozhodlo

„Vôbec ešte nie je rozhodnuté, hlasovať sa bude znovu,“ upozornil po nominačnom večere výkonný riaditeľ Českej filmovej a televíznej akadémie Petr Vachler. Od minulého roku prijali českí akademici zahraničný dvojkolový systém, takže vo finále už na víťazstvo nestačí prostá väčšina hlasov z prvého kola, ale všetci členovia akadémie, aj tí, ktorí sa na prvej voľbe nezúčastnili, môžu vyberať víťaza v druhom kole – vždy z troch nominovaných.

Roku diabla šliape na päty Výlet s ôsmimi nomináciami, ktorý získal aj plaketu filmových kritikov. Táto cena nasledovala tesne po inej novinárskej cene – Kristiánovi z Febiofestu. Režisérka filmu Alice Nellis si ceny od kritikov tradične váži: „Je to niečo iné než ceny od kolegov. Sama viem, ako ťažko sa rozhoduje filmárom o iných filmároch, preto nerada sedím v porotách.“

ČESKÝ LEV 2002 – Nominácie



Film

Rok diabla (réžia Petr Zelenka)

Smradi (réžia Zdeněk Tyc)

Výlet (réžia Alice Nellis)

Réžia

Alice Nellis

Zdeněk Tyc

Petr Zelenka

Scenár

Tereza Boučková (Smradi)

Alice Nellis (Výlet)

Petr Zelenka (Rok diabla)

Kamera

Jaroslav Brabec (Anjelská tvár)

Miroslav Gábor (Rok diabla)

Ramunas Greičius (Výlet)

Hudba

Petr Hapka, Petr Komár Soudek, Vladimír Merta, Miroslav Wanek, Miroslav Kořínek (Fimfárum Jana Wericha)

Petr Malásek (Anjelská tvár)

Jaromír Nohavica a Čechomor, Karel Holas (Rok diabla)

Ženský herecký výkon

Ivana Chýlková (Musím ťa zviesť)

Iva Janžurová (Výlet)

Petra Špalková (Smradi)

Vedľajší ženský herecký výkon

Jana Hubinská (Dievčatko)

Jaroslava Pokorná (Smradi)

Theodora Remundová (Výlet)

Mužský herecký výkon

Igor Bareš (Výlet)

Jan Kraus (Musím ťa zviesť)

Ivan Trojan (Smradi)

Vedľajší mužský herecký výkon

Zdeněk Dušek (Smradi)

Jaromír Nohavica (Rok diabla)

Ivan Trojan (Musím ťa zviesť)

ČESKÝ LEV 2002

Zahraničný film

Hovor s ňou (réžia Pedro Almodóvar, Španielsko)

Filmový plagát

Aleš Najbrt, Zuzana Lednická (Rok diabla)

Cena filmových kritikov

Výlet (réžia Alice Nellis)

Divácka cena

(cena časopisu Cinema)

Pán prsteňov: Spoločenstvo prsteňa (réžia Peter Jackson)

Ceny udelené na nominačnom večere.