Bryan Adams v Inchebe

BRATISLAVA - Bryan Adams vystúpi v bratislavskej Inchebe 19. apríla v rámci svojho európskeho koncertného turné.

7. feb 2003 o 11:00

Autor hitov ako Please forgive me, Everything I Do, I Do It For You, či When You‘re Gone predstaví 5-tisíc fanúšikom v Bratislave výber zo svojej tvorby po Viedni a Prahe. Cena vstupenky by mala byť 1500 Sk. Interpret, ktorý má na konte okolo 60 miliónov predaných platní, po Bratislave vystúpi v Grazi, Ľubľane, Budapešti a turné zakončí v Linzi. Po dlhšom období, keď Adams vydal niekoľko výberových CD, je dnes na trhu jeho soundtrack k animovanému filmu Spirit Stallion Of The Cimarron.

(tasr)